Atjaunots sporta laukums pie Gardenes pamatskolas
11. septembrī svinīgi un sportiski atklāts atjaunotais sporta laukums pie Gardenes pamatskolas.
Sporta laukuma atjaunošanas ietvaros:
- veikta multifunkcionālā sporta laukuma esošā gumijas seguma demontāža un utilizācija 1195 m² platībā, kā arī esošā asfaltbetona seguma pamatnes iesēdumu labošana 120 m² platībā;
- ieklāts jauns elastīgais gumijas segums – 10 mm SBR melnās gumijas apakšslānis un 3 mm uzsmidzināts augšslānis, kas veidots no poliuretāna un EPDM gumijas granulu maisījuma;
- veikta stadiona skrejceļu līniju marķēšana.
Atjaunotais sporta laukums nodrošina skolēniem un citiem tā lietotājiem drošāku un kvalitatīvāku vidi sporta nodarbībām un aktīvai atpūtai. Elastīgais gumijas segums amortizē triecienus, tādējādi samazinot traumu un sasitumu risku. Savukārt precīzi marķētie skrejceļi ļauj pilnvērtīgi aizvadīt sporta stundas un organizēt dažādas sporta sacensības.
Atklāšanas pasākumā piedalījās Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, domes priekšsēdētāja vietnieki Edgars Gaigalis un Jānis Ozoliņš, Sporta pārvaldes vadītāja Linda Karloviča un Auru pagasta pārvaldes vadītāja Kristīne Ūdre.
Pēc svinīgajām uzrunām notika lentes griešana, un sportiskās aktivitātes turpinājās ar Tēva dienai veltītām aktivitātēm.
Atbilstoši iepirkuma procedūrai būvdarbus objektā veica SIA “Baltic Sport Systems”, kam šajā sfērā ir plaša pieredze. Kopējā līguma cena ir 43 442,63 EUR (bez PVN).
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Sporta laukuma atjaunošana ir nozīmīgs ieguldījums Gardenes pamatskolas skolēnu sportošanas iespēju pilnveidē un aktīva dzīvesveida veicināšanā visā kopienā.
Informāciju sagatavoja: Dobeles novada Centrālās pārvaldes Infrastruktūras nodaļas vadītāja, sertificēta būvinženiere Elvija Namsone. Foto Sabiedrisko attiecību nodaļa.