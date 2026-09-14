Pirmizrādi piedzīvos muzikāls dziesmu stāsts “Pasaule, pasaulīt” - veltījums Latvijas popmūzikas pionierim Borisam Rezņikam
8.oktobrī pirmizrādi piedzīvos muzikāls dziesmu stāsts “Pasaule, pasaulīt” – dinamisks un enerģisks iestudējums, kurā Borisa Rezņika mūzika satiekas ar jauno mākslinieku paaudzes degsmi, kustību un dzīvesprieku.
Top vērienīgs muzikāls stāsts, kā veltījums vienam no Latvijas popmūzikas aizsācējiem, komponistam un grupas “Eolika” dibinātājam Borisam Rezņikam. Jaunības prieks, enerģija, romantika, sapņi un vēlme mainīt pasauli - tas viss skan viņa mūzikā un tieši šo sajūtu jaunā iestudējuma veidotāji vēlas atklāt šodienas skatītājam.
Pirms astoņpadsmit gadiem radītais dziesmu stāsts piedzimst no jauna — ar jaunu paaudzi, jaunām balsīm un mūsdienīgu skatuves valodu, vienlaikus saglabājot Borisa Rezņika mūzikas emocionālo spēku un vēstījumu. “Pasaule, pasaulīt” ir stāsts par sešiem jauniešiem 80. gadu Rīgā — laikā, kad brīvību skaļi izrunāt nevarēja, bet par to varēja dziedāt. Studentu dzīve, pirmā mīlestība, draudzība, ambīcijas un sapņi par citādu nākotni kļūst par fonu paaudzes stāstam, kas ir aktuāls arī šodien.
Radošās komandas sastāvā un galveno varoņu lomās iejutīsies popmūzikas, mūziklu un TV šovu pasaulē zināmi mākslinieki — Dagnis Roziņš, Linn (Linda Rušeniece), Eduards Rediko, Estere Tauriņa, Toms Kursītis un Beate Megija Baranovska. Iestudējumā piedalīsies arī Toms Kalderauskis, Una Daniela, Artūrs Biķernieks, AnnaKrista un deju grupa astoņu dejotāju sastāvā.
Komponista draugs, dziesmu stāsta libreta autors un režisors Valdis Pavlovskis atzīmē: “Šis nav tikai stāsts par sešiem jauniešiem 80. gadu Rīgā. Tas ir par to brīdi dzīvē, kad jaunības enerģija un ticība dara neiespējamo – maina pasauli. Un tieši šī ticība ir tik ļoti vajadzīga mums visiem. Un Borisa Rezņika mūzika ir tā, kas spēj vienot paaudzes, saglabāt atmiņas un vienlaikus iedvesmot skatīties nākotnē ar atvērtu sirdi.”
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Izrādē izskanēs Borisa Rezņika populārākās dziesmas — “Pasaule, pasaulīt”, “Tava atnākšana”, “Es neesmu Džeina Fonda”, “Zem saules vai mēness”, “Karavāna”, “Pienenīte”, “I Will Return”, “Es esmu muzikants”, “Kā es gaidīju”, “Tāla uguns”, “Eņģelis” un citas skatītāju iemīļotas melodijas.
“Šīs Borisa Rezņika dziesmas ir pārlaicīgas. Tās atver atmiņas tiem, kuri toreiz bija klātesoši un auklēja atmodas sapņus un uzrunās arī tos, kuri šo laiku nepiedzīvoja. “Pasaule, pasaulīt” nav tikai stāsts par 80. gadiem. Tas ir par to brīdi dzīvē, kad viss vēl priekšā. Par ticību, kas silda arī tad, kad realitāte kļūst skarbāka,” uzsver režisors Valdis Pavlovskis.
Iestudējumu veido režisors un libreta autors Valdis Pavlovskis, muzikālais virsvadītājs Mārcis Auziņš, horeogrāfs Juris Gogulis, scenogrāfs Egils Kupčs, videomākslinieks Jānis Romanovskis, kostīmu māksliniece Ilze Kaša un vokālā konsultante Anmary. Pasākuma rīkotājs - Producentu grupa 7 .
Dziesmu stāsta “Pasaule, pasaulīt” pirmizrāde notiks 8. oktobrī Rīgā, VEF Kultūras pilī. Turpmākās izrādes paredzētas 10.oktobrī Ogres kultūras centrā, 16.oktobrī Līvānu novada kuiltūras centrā, 18.oktobrī Latgales vēstniecībā Gors, 25.oktobrī Jelgavas kultūras namā, 31.oktobrī kultūras centrā Siguldas Devons, 1.novembrī Liepājas OC Rožu zālē, 2.novembrī Rīgā, VEF Kultūras pilī un 8.novembrī Valmieras kultūras centrā. Biļetes - “Biļešu Paradīze” kasēs un internetā.