Paziņoti jaunumi šausmīgā negadījuma izmeklēšanā, kad dzīvību zaudēja Austrumu slimnīcas darbiniece
Valsts darba inspekcija (VDI) līdz 27. septembrim pagarinājusi Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) notikušā nelaimes gadījuma izmeklēšanu, kad durvīs nāvējoši tika iespiesta slimnīcas darbiniece.
VDI pārstāvis Dainis Deigelis paziņoja, ka inspekcija ir saņēmusi durvīm nozīmēto ekspertīžu rezultātus. Ar ekspertīžu secinājumiem iepazīstināti arī Austrumu slimnīcas pārstāvji, kuri saistībā ar šiem rezultātiem snieguši savus paskaidrojumus.
Slimnīcas sniegtie paskaidrojumi un papildu informācija ir apjomīga, tādēļ VDI patlaban tos izvērtē kopsakarā ar ekspertīžu rezultātiem un pārējo izmeklēšanas laikā iegūto informāciju. Nepieciešamība rūpīgi izvērtēt saņemto informāciju ir iemesls, kādēļ izmeklēšanas termiņš pagarināts, skaidro Deigelis.
Kamēr izmeklēšana nav pabeigta un nav izdarīti galīgie secinājumi par nelaimes gadījuma apstākļiem un cēloņiem, VDI plašākus komentārus par ekspertīžu rezultātiem un izmeklēšanas gaitā iegūtajiem secinājumiem nesniegs.
Savukārt RAKUS Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Lineta Mikša norādīja, ka slimnīca patlaban nodrošina staru terapijas pakalpojumu nepārtrauktību un pacientiem nepieciešamās procedūras tiek organizētas atbilstoši medicīniskajām indikācijām un pieejamajiem resursiem.
Slimnīca nevar sniegt detalizētus komentārus par konkrēto nelaimes gadījumu, kamēr notikušā apstākļus vērtē tiesībsargājošās un citas kompetentās institūcijas.
Tā kā Austrumu slimnīca ir kritiskās infrastruktūras objekts, drošības apsvērumu dēļ tā nevarot publiski sniegt detalizētu informāciju par konkrētu telpu pieejamību un izmantošanas režīmu, tostarp par konkrēta staru terapijas kabineta atvēršanu vai darbības atsākšanas termiņiem.
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Slimnīca arī nesniedz informāciju par infrastruktūras elementu tehnisko stāvokli, drošības sistēmām, pārbaužu biežumu un citiem tehniskajiem risinājumiem.
Jau vēstīts, ka saistībā ar Austrumu slimnīcā notikušo nelaimes gadījumu sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma panta par darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, ja tas izraisījis cilvēka nāvi. Kā iepriekš noskaidroja Latvijas Televīzija, RAKUS darbiniece tika iespiesta durvīs Radioloģijas nodaļā, kur neesot nostrādājušas drošības sistēmas.