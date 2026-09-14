Uzulnieks pēc publiskā skandāla uzrunā sabiedrību: "Man ir svarīgi pašam pateikt dažus vārdus par notikušo..."
Nu jau bijušais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, kurš sestdien tika pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā, nācis klajā ar uzrunu sabiedrībai.
"Man ir svarīgi pašam pateikt dažus vārdus par notikušo. Šajā sarežģītā personīgā dzīves posmā un saspringtajā pirmsvēlēšanu laikā esmu pieļāvis nopietnu kļūdu, ko patiesi nožēloju," pauž Uzulnieks.
"Vispirms es vēlos atvainoties visai sabiedrība, saviem kolēģiem un visiem, kuri man ir uzticējušies. Es saprotu, ka esmu šo uzticību pievīlis. Vēlos atvainoties arī savai ģimenei un tuvākajiem. Viņi vienmēr ir bijuši man blakus, un man ir sāpīgi apzināties, ka manis dēļ tagad arī viņiem nākas pārdzīvot šo situāciju."
"Notikušo vairs nevaru mainīt. Varu izdarīt secinājumus, lai nekad vairs nenonāktu šādā situācijā. No sirds lūdzu piedošanu tiem, kurus esmu sāpinājis un licis vilties. Un paldies valsts un Ropažu pašvaldības policijai par profesionālu un godprātīgu dienesta pienākumu izpildi. Aicinu visus būt atbildīgiem pret sevi un arī apkārtējo sabiedrību," norāda bijušais ministrs.
Jau ziņots, ka 12. septembrī, Ropažu novadā, Stopiņu pagastā Pašvaldības policija apturēja automašīnas "Škoda" vadītāju, kurš brauca reibumā. Uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policija. Automašīnas "Škoda" vadītāja izelpā konstatēta 3,09 promiļu stipra alkohola koncentrācija. Par notikušo Valsts policija sākusi kriminālprocesu.
Pēc notikušā ZZS sasauca ārkārtas sēdi, pēc kuras nāca klajā ar paziņojumu sabiedrībai. "Šodien Zaļo un Zemnieku savienības ārkārtas valdes sēdē pieņēma lēmumu atsaukt Reini Uzulnieku no labklājības ministra amata un aicināt izslēgt viņu no ZZS veidojošās Latvijas Zemnieku savienības," norādīja politiskā partija.
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"Braukšana alkohola reibumā ir absolūti nepieņemama. No cilvēkiem, kuriem sabiedrība uzticējusi augstus valsts amatus, pamatoti tiek prasīta priekšzīmīga rīcība. Ja šī robeža tiek pārkāpta, politiskajai reakcijai jābūt skaidrai un tūlītējai. Notikušā tiesisko vērtējumu sniegs atbildīgās institūcijas," norāda ZZS.
Pēc notikušā Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājs Māris Zviedris skaidroja, ka Uzulnieku nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta, un tam ir vairāki iemesli. Zviedris norādīja, ka izslēgšana var notikt tikai atsevišķos gadījumos un ar tiesas lēmumu, un pašlaik šāda sprieduma nav. Turklāt pat tad, ja šāds spriedums būtu, līdz vēlēšanām ir atlikušas aptuveni 20 dienas un vairs nav iespējams izgatavot jaunas vēlēšanu zīmes. Līdz ar to, pašlaik CVK attiecībā uz vēlēšanu rīkošanu nekas nemainās, norādīja Zviedris.