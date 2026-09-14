Uzulnieks varēs saņemt kompensāciju par atbrīvošanu no ministra amata
Līdzšinējam Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) labklājības ministram Reinim Uzulniekam būs iespēja saņemt kompensāciju par atbrīvošanu no amata.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam Ministru kabineta loceklis, beidzot pildīt amata pienākumus, var saņemt atlaišanas pabalstu vienas mēnešalgas apmērā.
Pabalstu izmaksā mēneša laikā no dienas, kad attiecīgā amatpersona beigusi pildīt amata pienākumus, ja vien šī amatpersona amata zaudēšanas brīdī nav Saeimas deputāts, mēneša laikā no dienas, kad noslēgusies amata pienākumu pildīšana, nav apstiprināta par Ministru kabineta locekli, iecelta parlamentārā sekretāra amatā vai iestājusies Saeimas sastāvā vai arī pēc atbrīvošanas no amata neturpina pildīt Valsts prezidenta padomnieka, Ministru kabineta locekļa konsultatīvās amatpersonas vai darbinieka pienākumus, kā arī neuzsāk to pildīšanu mēneša laikā no dienas, kad beidza pildīt amata pienākumus.
Uzulnieks iepriekš nebija Saeimas deputāts, tādēļ viņam nav mandāta, ko atjaunot.
Tāpat tiek izmaksāta kompensācija par neizmantotajām ikgadējā atvaļinājuma dienām, ja tādas ir.
Sestdien Uzulnieks tika pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā. Par notikušo Valsts policija sākusi kriminālprocesu.
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Ņemot vērā notikušo, Uzulnieku no ministra amata atsauca ZZS, kā arī tika solīts Uzulnieku izslēgt no partijas.