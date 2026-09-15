“Lidl” samazina regulārās cenas regulārās cenas plašam dzērienu, cepumu un vafeļu klāstam
Mazumtirgotājs “Lidl” turpina īstenot ilgtermiņa cenu samazināšanas iniciatīvu, no šīs nedēļas piedāvājot zemākas regulārās cenas dzērienu, cepumu un vafeļu klāstam. Izdevīgākas ikdienas cenas būs pieejamas privāto zīmolu “Freeway”, “Sondey”, “Solevita”, “Saguaro” un “Kong Strong” produktiem, atsevišķām precēm kļūstot līdz pat 28 % lētākām.
Turpmāk par zemākām regulārajām cenām būs pieejamas “Sondey” vafeles ar karameli, kā arī auzu, sviesta un smilšu mīklas cepumi. Zemākas cenas būs arī plašam dzērienu klāstam – “Kong Strong” enerģijas dzērieniem “Guava Tropical”, “Classic” un “Sugarfree” garšās, kā arī “Solevita” ābolu sulai un mango nektāram. Tāpat par zemāku cenu varēs iegādāties “Saguaro” izotonisko dzērienu ar multiaugļu garšu un “Freeway” gāzēto dzērienu “Tonic Water”. Savukārt dzeramā ūdens “Pure Fresh” regulārā cena samazināta par 30 centiem.
Saldumi un dažādi dzērieni ir iecienīta izvēle ikdienā, jo tie noder gan nelielām uzkodu pauzēm, gan kā papildinājums maltītei. Vafeles ar karameli un dažādi cepumi būs piemēroti nesteidzīgai pauzei pie kafijas vai tējas, savukārt enerģijas dzērieni, sulas, nektāri un ūdens ļauj izvēlēties piemērotāko dzērienu slāpju remdēšanai. Zemākas regulārās cenas ļauj šos ikdienā iecienītos produktus iegādāties vēl izdevīgāk, saglabājot plašas izvēles iespējas.
Cenu samazinājumi ir daļa no ilgtermiņa iniciatīvas, ko “Lidl” īsteno jau kopš pagājušā gada nogales. Tās ietvaros regulārās cenas samazinātas jau vairākiem simtiem preču dažādās produktu kategorijās, tostarp riekstiem, konserviem, gaļas izstrādājumiem, saldētiem un piena produktiem, maizei, augļiem un dārzeņiem, saldējumam, ilgstošas uzglabāšanas produktiem un sadzīves precēm, pakāpeniski nodrošinot zemākas ikdienas cenas arvien plašākam produktu klāstam.
Regulāro cenu samazinājumi papildina “Lidl” ikdienas zemo cenu politiku, ko apliecina arī tirgus pētījumu uzņēmuma “SeeNext” augustā veiktais cenu salīdzinājums – 28 ikdienas pārtikas produktu grozs par zemāko cenu bija iegādājams tieši “Lidl” veikalos.