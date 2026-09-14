ZZS neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu; Uzulnieks izstājies no LZS
Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Reiņa Uzulnieka (ZZS) vietā, pirmdien pēc ZZS valdes sēdes žurnālistiem teica ZZS valdes priekšsēdētājs, Saeimas deputāts Armands Krauze.
Viņš norādīja, ka, viņaprāt, šāds lēmums ir pareizs, jo zemkopības ministram Uldim Augulim (ZZS), kuram premjers Andris Kulbergs (AS) uzdeva pildīt labklājības ministra pienākumus, ir pieredze labklājības ministra amatā.
Krauze atgādināja, ka ZZS valde jau svētdien lēma Uzulnieku atsaukt no ministra amata. Tāpat viņš informēja, ka Uzulnieks vairs nav ZZS ietilpstošās Latvijas Zemnieku savienības (LZS) biedrs. Krauze atklāja, ka partijā par to nebija plašu diskusiju, un tā saņēma Uzulnieka iesniegumu par to, ka viņš aptur darbību partijā.
Vienlaikus Krauze norādīja, ka Uzulnieks paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. "Nav juridiski iespējams viņu šobrīd no saraksta izņemt. Vēlētāju ziņā ir tas, vai viņš saņem balsis vai nesaņem vēlētāju atbalstu," pauda deputāts.
Vaicāts, cik ļoti viņu satrauc šī notikuma ietekme uz ZZS vēlēšanu rezultātiem oktobrī, Krauze teica, ka viņu neuztrauc ietekme uz vēlēšanu rezultātiem, bet vairāk uztrauc cilvēcīgā puse, jo šādi nedrīkst notikt.
"Faktiski tas parāda tomēr to, ka sabiedrība, arī tie, kas ir blakus, nedrīkst būt iecietīgi pret šādiem gadījumiem," sacīja Krauze, norādot, ka tāpat uzskata arī ZZS.
Vaicāts par iepriekš paustajiem ZZS pārstāvju apgalvojumiem, ka partijā neesot problēmu ar alkoholu, viņš norādīja, ka Saeima ir sabiedrības spogulis un gan parlamentā, gan Ministru kabinetā ir pārstāvēta visa sabiedrība. Viņš uzsvēra, ka var galvot tikai pats par sevi, nevis par saviem kolēģiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Krauze norādīja, ka šodien ir sazinājies ar Uzulnieku, kurš apliecinājis, ka nāks ar publisku paziņojumu. Uz aģentūras LETA zvaniem Uzulnieks pirmdien neatbildēja.
Deputāts norādīja, ka ZZS nav skatījusi jautājumu, kas notiks, ja Uzulnieks tiks ievēlēts. "Vēlētājs būs tas, kas noteiks, vai viņš tiks ievēlēts vai nē, un tad attiecīgi tas būs jāskatās pēc 3. oktobra," pauda Krauze.
ZZS valdes priekšsēdētājs pauda, ka viņam esot ļoti žēl, ka tā ir noticis. Viņš uzsvēra, ka tā esot mācība visiem, ka vienā dienā cilvēks var zaudēt gan to, ko viņš gadiem būvējis, - savu karjeru -, gan radīt problēmas draugiem, ģimenei, visiem.
"Tāpēc es vēlreiz uzsveru - mēs nedrīkstam būt iecietīgi - ja kāds kaut kur kaut ko redz, mums ir maksimāli jācenšas atturēt cilvēkus, pirmkārt, no braukšanas dzērumā. Otrkārt, arī alkohola problēma ir jārisina," pauda Krauze, norādot, ka ZZS programmā ir minēts, ka ir jāvelta vairāk uzmanības un līdzekļu cīņai ar atkarībām.
Sestdien Uzulnieks tika pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā. Par notikušo Valsts policija sākusi kriminālprocesu. Ņemot vērā notikušo, Uzulnieku no ministra amata atsauca ZZS, kā arī tika solīts Uzulnieku izslēgt no partijas.