Projekta vizualizācija Šlesera savrupnamam Jūrmalā
Politiskās partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) līderis Ainārs Šlesers Jūrmalas piejūras zonā grasās būvēt greznu savrupnamu. Projekta vizualizācijā norādīts, ka ...
FOTO: lūk, kādu savrupnamu Jūrmalas piejūras zonā grasās būvēt Ainārs Šlesers
Politiskās partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) līderis Ainārs Šlesers Jūrmalas piejūras zonā grasās būvēt greznu savrupnamu.
Publicētajos attēlos redzama grezna, stiklota ēka, ko ieskauj priežu mežs, un kuras priekšā izslejas strūklaka. Projekta vizualizācijā norādīts, ka ēka plānota kā "vienģimenes dzīvojamā māja" un būvdarbu ierosinātāja ir Inese Šlesere. Būvniecības ieceri Jūrmalas būvvalde akceptēja 2021. gada 6. septembrī, bet 2023. gada 19. maijā būvvalde atzina būvprojektu par atbilstošu noteiktajām prasībām.
Minētajā adresē, Jūrmalā, Upes ielā 1A, reģistrēta arī uzņēmuma SIA "Avadel" filiāle, kura darbības joma saistīta ar nekustamā īpašuma izīrēšanu, pārvaldīšanu un citām operācijām ar nekustamo īpašumu. Uzņēmuma valdes loceklis ir jurists Ivars Gulbis, bet SIA "Avadel"patiesais labuma guvējs ir Ainārs Šlesers. Laikā, kad Šlesers bija Latvijas satiksmes ministrs, Ivars Gulbis strādāja ministrijā kā juridiskais padomnieks. Bet kopš 2007. gada viņš ir SIA "Avadel" valdes loceklis ar tiesībām uzņēmumu pārstāvēt atsevišķi.
Nelikumīgi tenisa korti un izzāģētie koki
Šlesera īpašumu Jūrmalā, Upes ielā 1A, līdz šim apvijuši vairāki skandāli. 2010. gadā, kad Šlesers bija Rīgas vicemērs, Nila Ušakova vadībā, viņam tika piešķirta atļauja savrupnama celtniecībai minētajā adresē. Un lai gan valdība ļāva viņam piejūras teritorijā izcirst priedes un izmantot par 26% mazāku platību nekā prasīts, Jūrmalas Aizsardzības biedrība šo lēmumu apstrīdēja tiesā, iebilstot pret būvniecību piejūras priežu mežā. Tiesa sākotnēji atcēla atļauju šajā teritorijā cirst kokus, taču Šleseru ģimene un uzņēmums "Avadel" šo aizliegumu pārsūdzēja.
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Tāpat 2011. gadā Jūrmalas pilsētas Būvvalde secināja, ka politiķis savā īpašumā bija nelikumīgi izveidojis tenisa laukumu ar mākslīgo segumu, kas apjozts ar trīs līdz četrus metrus augstu drāšu žogu. "Tenisa laukums bija paredzēts sākotnējā dzīvojamā kompleksa būvniecības projektā, ko Būvvalde neakceptēja. Akceptētajā projektā, uz kuru būvatļauja tika izdota, tenisa laukums nebija paredzēts," tolaik pauda būvinspektors Lidvaldis Lukševics.
Kriminālprocess par iespējamu PVN krāpšanu tiek izbeigts
Nedaudz vēlāk, 2014. gadā "Avadel" iekļuva skandāla epicentrā, kad Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) kriminālprocesa ietvaros izmeklēja iespējamu Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nenomaksāšanu, ceļot Aināra Šlesera māju Jūrmalā - vismaz tās sākotnējo versiju, nevis to, kuras būvdarbus 2021. gadā ierosinājusi Inese Šlesere.
Aizdomas radās tādēļ, ka Šleseru ģimenei paredzēto privātmāju būvēja Aināram Šleseram piederošais uzņēmums SIA "Avadel". Kā PVN maksātājs uzņēmums par būvdarbiem un materiāliem samaksāto PVN varēja atskaitīt kā priekšnodokli, taču mājas nodošana Šleseru ģimenes īpašumā ilgstoši nenotika. Tādēļ izmeklētāji pārbaudīja, vai "Avadel" nav izmantots, lai privātmājas celtniecības izdevumus noformētu kā uzņēmuma saimnieciskās darbības ieguldījumus un tādējādi nepamatoti atgūtu PVN vai izvairītos no nodokļu nomaksas.
Šlesers toreiz raidījumam "De facto" skaidroja, ka viņam ar SIA "Avadel" ir noslēgts līgums, kas paredz pēc celtniecības pabeigšanas ēkas nodot tiešā Šleseru īpašumā. Tomēr šo plānu esot iesaldējis strīds ar Jūrmalas aizsardzības biedrību, kas iebilda par priežu izciršanu viņa īpašumā, kas atrodas piejūras zonā. Biedrība tiesā panāca to, ka celtniecība tiek apturēta, bet Šlesers skaidroja, ka, saistībā ar to, ka tiesvedība apstādināja būvniecību, "nebija iespējams nodot māju īpašumā, jo tā vēl līdz galam nebija pabeigta".
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2015.gada septembrī Šleseram izdevās salīgt mieru ar Jūrmalas aizsardzības biedrību. Tika ziņots, ka izlīgums paredzēja, ka apmaiņā pret prasību atsaukšanu Šlesers vairākus tūkstošus kvadrātmetru lielu teritoriju, kurā bija paredzēta apbūve, saglabās kā neskartu dabas pamatni. 2015.gada decembrī SIA "Avadel" oficiāli pārdeva māju un samaksāja valstij iepriekš nesamaksātos nodokļus. Pēc tam kriminālprocess tika izbeigts.
"Izmeklēšanas gaitā šī māja tika nopirkta, un uzņēmums, kas māju pārdeva, ieskaitīja valsts budžetā PVN vairāk nekā 300 000 eiro apmērā. Līdz ar to valsts budžetam zaudējumi nodarīti netika," kriminālprocesa izbeigšanu TV3 pamatoja tā brīža VID FPP priekšnieks Kaspars Podiņš.