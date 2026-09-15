Ko darīt 16. septembrī - dienā bez sabiedriskā autobusa? Svarīgi visiem pasažieriem
Visā Latvijā trešdien, 16. septembrī, noritēs pasažieru pārvadātāju protesta akcija “Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta”, kuras laikā nekursēs reģionālie maršrutu autobusi. Pasažieriem šajā dienā būs jāizvēlas alternatīvi pārvietošanās veidi. Līdz ar to simtiem cilvēku nevarēs nokļūt ne darbā, ne uz skolu, ne pie ārstiem. Pašvaldības, skolas un iestādes skaidro, kā šajā situācijā rīkoties.
Praktiski visas pašvaldības savos informācijas kanālos izplatījušas identiskus paziņojumus iedzīvotājiem, kuros teikts: “Lai pievērstu uzmanību kritiskajai situācijai sabiedriskā transporta nozarē, kur nepietiekams valsts finansējums un lēmumu pieņemšana apdraud kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, pasažieru pārvadātāji visā 16. septembrī rīkos protesta akciju “Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta”. Šajā dienā visi akcijā iesaistītie reģionālo pasažieru pārvadātāji apturēs pakalpojumu sniegšanu – autobusi neizbrauks reisos.”
Kopējais reisu skaits, kurus ietekmēs akcija sasniegs gandrīz 5000 reģionālo autobusu reisu un ap 100 000 pasažieru Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Sēlijā un Latgalē. Cilvēki šajā dienā aicināti izmantot alternatīvas pārvietošanās iespējas – personisko auto, braukt ar velo vai iet kājām. Bet ko darīt, ja šai dienā visi plāni izjūk un nav pie kā vērsties pēc palīdzības? Ir publicēti daudzi paziņojumi, kā šajā situācijā rīkoties.
Ne visi pārvadātāji protestēs
Akcijā nepiedalīsies divi pasažieru pārvadātāji – “CATA” (Cēsis, Limbaži, Sigulda) un “Latvijas sabiedriskais autobuss” (Saldus un Kuldīgas apkārtnē, kā arī daļa Pierīgas). Tomēr jāņem vērā, ka rajonos, kurus apkalpo šie pasažieru pārvadātāji, strādā arī citi autobusu parki, kuru reisi bieži vien iet tranzītā caur šiem reģioniem. Tādēļ pasažieriem īpaši rūpīgi jāizpēta autobusu saraksti.
Savukārt Saulkrastu novada pašvaldība informēja: "16. septembrī Saulkrastu novadā sabiedriskais transports kursēs pēc noteiktā ikdienas grafika. Iepriekš publicētā informācija "16. septembrī Saulkrastu novadā nekursēs SIA “VTU Valmiera” reģionālie autobusi" tiek atsaukta." Tas saistīts ar to, ka Saulkrastu novadu apkalpo nevis "VTU Valmiera", bet gan "NordBus", kas streikā nepiedalās. Tāpat tas sttiecas arī uz Limbažu novadu.
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Tāpat tiks veikti arī komercreisi, ko veic pasažieru pārvadātāji, kuri piedalās streikā un uz kuriem neattiecas valsts dotācijas. Tā Liepājas autobusu parks informē, ka no Liepājas uz Rīgu tiks izpildīti tikai reisi plkst. 11.10 un 16.00, bet no Rīgas - plkst. 11.00 un 15.40.
Savukārt lielajās pilsētās, piemēram, Rīgā, Liepājā, Valmierā un citviet, sabiedriskais transports – pilsētas autobusi, tramvaji un trolejbusi – kursēs pēc ierastā saraksta. Arī pasažieru vilcieni (“Vivi”) kursēs kā ierasts.
Skolu autobusi kursēs
Pašvaldības skolu autobusus neatceļ un tie kursēs kā ierasts. Tā kā bērni uz skolu ar skolēnu autobusiem nokļūt varēs. Tomēr sarežģītāk būs tiem skolas bērniem, kuri izmanto publisko transportu. Ja viņi uz skolu nevarēs tikt, tad nevajadzētu pārāk satraukties – var palikt mājās un mācīties attālināti. Piemēram, Bauskas novada pašvaldībā skaidro: “Nepieciešamības gadījumā tiem bērniem, kurus nebūs iespēja nogādāt uz skolu, izglītības iestādes mācību procesu nodrošinās attālināti.” Arī Talsu novada Izglītības pārvalde informē, ka nepieciešamības gadījumā tiem bērniem, kurus nebūs iespēja nogādāt uz skolu, mācību procesu nodrošinās attālināti.
Ir pašvaldības, kas nodrošina papildus skolu autubusu reisus. Valkas novada pašvaldība ziņo: "Ņemot vērā protesta akciju, Valkas novada pašvaldība 16. septembrī nodrošinās transportu skolēniem: * plkst. 7:30 izbraukšana no Vijciema; * plkst. 15:20 izbraukšana no Valkas, pieturas “Ausekļa iela 5”; * plkst. 15:25 pietura “Valkas pilsētas kultūras nams”.
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Jāsazinās ar slimnīcām
Sarežģītāk ir cilvēkiem, kuriem 16. septembrī, piemēram, ir noteikta vizīte pie ārsta vai kādā citā iestādē. Te būtu jāsazinās ar konkrēto iestādi un jāvienojas par vizītes pārcelšanu. Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca izplatījusi paziņojumu: “Ja jums 16. septembrī ir plānota vizīte un nokļūšanai uz slimnīcu izmantojat reģionālo autobusu satiksmi, aicinām savlaicīgi izvērtēt citas transporta iespējas. Ja nokļūšana uz plānoto vizīti nav iespējama, lūdzam sazināties ar slimnīcu, lai vienotos par vizītes pārcelšanu uz citu laiku.”
Par jau nopirktajām biļetēm naudu atgriezīs
Daudzi autobusu biļetes uz 16. septembri iegādājušies iepriekšpārdošanā. Autotransporta direkcija vēsta: “Atbilstoši normatīvo aktu prasībām pasažierim ir tiesības vērsties pie pārvadātāja ar lūgumu atlīdzināt tiešos zaudējumus, ja tie radušies sabiedriskā transporta kavēšanās vai reisu atcelšanas dēļ un ja pasažieris bija iegādājies biļeti uz attiecīgo reisu. Pasažieriem ir iespēja iepriekšpārdošanā iegādātās biļetes atgriezt atbilstoši tirdzniecības vietas noteiktajai kārtībai.” Ja biļeti pirkāt autoostas kasē - vērsieties autoostas kasē. Ja biļeti pirkāt internetā, veiciet biļetes atgriešanu tīmekļa vietnē.