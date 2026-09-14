Valmieras novada skolās sesto gadu pieaug skolēnu skaits
Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs jau sesto mācību gadu pēc kārtas turpinās skolēnu skaita pieaugums, informē Valmieras novada pašvaldība.
Šajā mācību gadā Valmieras novada pašvaldības dibinātās izglītības iestādes apmeklē 9012 audzēkņi.
No 1. līdz 12. klasei šogad mācās 6618 skolēni, kas ir par četriem skolēniem vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā.
Pirmo klašu skolēnu šogad ir par 26 mazāk nekā gadu iepriekš, patlaban Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēs mācās 579 bērni.
Sākumskolas posmā 1.-6. klasēs mācās 3612 skolēni, par diviem skolēniem mazāk nekā pērn, 7.-9. klasēs šogad ir par 21 skolēnu vairāk - 1714 skolēni, bet 10.-12. klasēs ir 1292 skolēni, par 15 skolēniem mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā.
Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) un skolu pirmsskolas grupās šogad ir 2394 bērni, kas ir par 243 mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā.
Lai gan vispārējās izglītības iestādēs skolēnu skaits turpina pieaugt jau sesto mācību gadu pēc kārtas, arī pašvaldības dibinātās PII saskaras ar kopējo demogrāfisko tendenci valstī, ko iezīmē pakāpenisks pirmsskolas vecuma bērnu skaita samazinājums, norādīja pašvaldībā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pašvaldības dibinātajās PII patlaban rinda neveidojas un vietu iespējams nodrošināt visiem viena gada un četru mēnešu vecumu sasniegušajiem bērniem.
Gaidītāju rinda veidojas vien uz PII Valmierā, ja bērna ģimene lēmusi par labu konkrētam PII un atteikusies no pašvaldības piedāvātās alternatīvas.
Valmieras novadā kopumā ir 20 vispārējās izglītības iestādes, no tām deviņās tiek īstenota arī pirmsskolas izglītības programma, un 14 pirmsskolas izglītības iestādes.
Lai nodrošinātu ērtu mācību procesu skolēniem no tālākām apkaimēm un citām pašvaldībām, tiek piedāvāta iespēja dzīvot dienesta viesnīcā, kas prioritāri paredzēta 10.-12. klašu izglītojamajiem, bet brīvu vietu gadījumā pieejama arī 7.-9. klašu skolēniem.
Šajā mācību gadā noslēgušies būvdarbi un turpinās mācību vides aprīkošana četrās Valmieras novada skolās - Mazsalacas Mūzikas un mākslas pamatskolā, Strenču pamatskolā, Rūjienas vidusskolā un Valmieras 2. vidusskolā.
Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projektā "Mācību vides uzlabošana vispārējās izglītības iestādēs Valmieras novadā" iestādes tiek nodrošinātas ar mūsdienīgu infrastruktūru un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojumu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tāpat pabeigti Semināra ielas posma un Valmieras Valsts ģimnāzijai piegulošā stāvlaukuma pārbūves un labiekārtošanas darbi Valmierā. Projektā izveidota moderna transportlīdzekļu novietne un izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli, padarot piekļuvi izglītības iestādei drošu un ērtu.
Plānojot izglītības iestāžu tīkla un infrastruktūras attīstību, pašvaldība pieņēmusi lēmumu Burtnieku Ausekļa pamatskolas ilgtspējīgu attīstību nodrošināt Burtnieku centrā, ēku kompleksā Jaunatnes ielā 15.
Iecere līdz 2028./2029. mācību gadam paredz jaunas multifunkcionālas sporta zāles izbūvi, kā arī skolas ārtelpas un piegulošās teritorijas labiekārtošanu, vienuviet apvienojot izglītības, kultūras un sporta resursus.