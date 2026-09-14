Rosina apsūdzēt uzņēmēju par 1000 eiro un alkohola pudeles nodošanu pašvaldības amatpersonai
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) rosinājis apsūdzēt uzņēmēju par kukuļa 1000 eiro un alkohola pudeles nodošanu Valmieras novada pašvaldības amatpersonai, informēja KNAB.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka kukulis nodots, lai uzņēmums iegūtu nomas tiesības uz telpām, kas atrodas pašvaldībai piederošā ēkā.
Izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka uzņēmuma, kas specializējas licencētu grāmatvedības pakalpojumu un konsultāciju sniegšanā, valdes priekšsēdētāja pēc citas fiziskas personas norādījumiem nodeva Valmieras novada pašvaldības amatpersonai kukuli - 1000 eiro skaidrā naudā un alkohola pudeli vairāku desmitu eiro vērtībā. Valsts amatpersona informēja tiesībaizsardzības iestādi par kukuļošanas faktu.
Pirmstiesas izmeklēšanas rezultātā KNAB rosināja Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret uzņēmuma valdes priekšsēdētāju par kukuļdošanu valsts amatpersonai. Savukārt otrai fiziskai personai KNAB inkriminēja iepriekšminētā noziedzīgā nodarījuma atbalstīšanu.
Papildus tam KNAB rosināja prokuratūrai turpināt pirmstiesas izmeklēšanas laikā sākto piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas procesu pret juridisko personu, kuras interesēs izdarīta kukuļdošana.
Pašlaik prokuratūra kā procesa virzītāja lemj par šī 2026. gada 2. aprīlī sāktā kriminālprocesa turpmāko virzību.