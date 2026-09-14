Meža ceļu atjaunošanai LVM izmanto jaunu - efektīvu tehnoloģiju
AS “Latvijas valsts meži” (LVM) noslēguši meža ceļa “Jaunpalsas ceļš” seguma atjaunošanas darbus, kas veikti, izmantojot jaunu tehnoloģiju – grants seguma kārtas ieklāšanu ar asfaltēto ceļu būvniecībā izmantotajām iekārtām. Ceļa segums atjaunots teju 7 kilometru garumā.
Smiltenes novada Palsmanes pagastā meža ceļam “Jaunpalsas ceļš” veikta ceļa vienlaidus seguma atjaunošana 6,97 kilometru garumā. Nolietotais segums braucamajā daļā tika atjaunots 10 centimetru biezumā, kas nodrošinās ceļa nestspēju teju visa gada garumā, izņemot pavasara un rudens šķīdoņa periodu.
Skaidro Jānis Upens, “LVM Zemes dzīles un infrastruktūra” būvniecības un uzturēšanas vadītājs Vidzemes reģionā:
“Šo darbu veikšanai līgumpartneris izmantojis līdz šim ne tik bieži pielietotu tehnoloģiju – grants seguma kārtas ieklāšanu ar asfalta ieklājēju. Paveiktais rezultāts ir īpaši kvalitatīvs, jo grants materiāls iestrādāts precīzi paredzētajos parametros gan platumā, gan seguma biezumā.
Grants seguma ceļiem regulāra ceļa uzturēšana un savlaicīga seguma atjaunošana ir jo īpaši būtiska, jo ik gadu daļa grants materiāla nokrišņu ietekmē tiek aizskalota, bet intensīvas satiksmes laikā sausos laikapstākļos – aizput ar putekļiem. Tā rezultātā grants slānis kļūst plānāks un samazinās ceļa kopējā nestspēja.”
Grants ceļu seguma atjaunošanu parasti veic, uzvedot un noteiktajos parametros izlīdzinot drupinātas grants materiālu. Tradicionāli šajos darbos izmanto buldozeru, greideri un veltni. Strādājot ar šādu tehnikas komplektu, ir sarežģītāk nodrošināt precīzus iestrādātā materiāla parametrus, nereti darbu veicējam veidojas materiāla pārtēriņš. Savukārt, izmantojot grants iestrādei asfalta ieklājēju, uz ceļa tiek atvests un iestrādāts precīzi nepieciešamais grants materiāla apjoms. Šāda tehnoloģija ļauj nodrošināt vienmērīgāku un precīzāku seguma kārtas iestrādi visā atjaunojamā ceļa posmā.
2026. gadā kopumā seguma atjaunošanas darbi paredzēti 116 kilometru garumā visā LVM ceļu tīklā.
“LVM Zemes dzīles un infrastruktūra” darbības virziena būvniecības un uzturēšanas speciālisti regulāri apseko un izvērtē meža ceļu seguma stāvokli. Saskaņā ar koksnes transportēšanas maršrutiem katru gadu tiek plānota ceļu seguma atjaunošana, galvenokārt maģistrālajos un savienojošajos meža ceļos.