Vīrietim par nelegālo imigrantu pārvietošanu pāri robežai jāizcieš piecu gadu cietumsods
Vīrietim būs jāizcieš piecu gadu cietumsods par piecu personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts ārējai robežai, informēja Augstākajā tiesa (AT).
AT atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību lietā, kurā apsūdzētais atzīts par vainīgu piecu nelegālo imigrantu nelikumīgā pārvietošanā pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā, kas izdarīta organizētā grupā.
Latgales rajona tiesa bija atzinusi par pierādītu, ka apsūdzētais, mantkārīgu motīvu vadīts un apzinādamies, ka ir daļa no organizētas grupas, atbilstoši dotajam uzdevumam un lomu sadalījumam ieradās norādītajā vietā Ludzas novadā un uzņēma savā transportlīdzeklī piecus nelegālos imigrantus, kurus citi organizētās grupas dalībnieki iepriekš bija pārvietojuši pāri Latvijas robežai.
Apsūdzētais pa ceļam izlaida no transportlīdzekļa četrus nelegālos imigrantus, bet kopā ar piekto tika aizturēts Rēzeknes novadā. Tādēļ tiesa atzina apsūdzēto par vainīgu un sodīja ar brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem.
Izskatot apsūdzētā iesniegto apelācijas sūdzību, Latgales apgabaltiesa atstāja pirmās instances tiesas spriedumu negrozītu. Tiesa atzina, ka apsūdzētā vainīgums ir pierādīts ārpus jebkādām šaubām un ka noteiktais sods nav ne bargs, ne nesamērīgs - tieši otrādi, ņemot vērā noziedzīgā nodarījuma apstākļus un apsūdzētā vieglprātību pret valsts un sabiedrības apdraudējumu, soda apmērs atzīstams par ļoti humānu.
Par Latgales apgabaltiesas lēmumu apsūdzētā aizstāve iesniedza kasācijas sūdzību. AT izvērtēja tajā minētos argumentus un atzina, ka kasācijas tiesvedības ierosināšanai lietā nav pamata.
Kā norādīts AT lēmumā, daļa kasācijas sūdzībā ietverto argumentu atkārto apelācijas sūdzības saturu un ir vērsti uz pierādījumu pārvērtēšanu, kas nav kasācijas instances tiesas uzdevums, savukārt juridiskie argumenti nerada šaubas par pārsūdzētā lēmuma tiesiskumu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Atbildot uz šiem argumentiem, AT norādīja, ka organizētas grupas pazīmes konstatēšanai nav nozīmes tam, ka nav noskaidrota pārējo grupas dalībnieku identitāte, un ka aizstāvība ir iepriekš piekritusi pirmstiesas procesā iegūto liecību izmantošanai tiesas izmeklēšanā un nav pret to iebildusi. Tāpat nav nozīmes apstāklim, ka pārvietotās personas nav sasniegušas iecerēto galamērķi Vācijā, jo viņu nelikumīga pārvietošana pāri valsts robežai jau bija notikusi.