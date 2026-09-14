Atklājas “airBaltic” lielākie kreditori: dzinēju ražotājam “Pratt & Whitney” aviokompānija parādā 66,5 miljonus dolāru
Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" lielākais nenodrošinātais kreditors ir lidmašīnu dzinēju ražotājs "Pratt & Whitney" ar 66,518 miljonu ASV dolāru prasījumu, izriet no "airBaltic" pieteikuma ASV Maksātnespējas lietu tiesā.
Pieteikumā norādīts, ka "airBaltic" aptuvenais kreditoru skaits ir 10 001 līdz 25 000, savukārt aptuvenā aktīvu vērtība ir robežās no viena miljarda ASV dolāru līdz desmit miljardiem ASV dolāru, kā arī aptuvenā saistību summa ir robežās no viena miljarda ASV dolāru līdz desmit miljardiem ASV dolāru.
Pieteikumu iesniegusi "airBaltic" un tās meitassabiedrības SIA "Air Baltic Training" un SIA "Baltijas kravu centrs".
"airBaltic" pieteikumā iesniegusi arī sarakstu ar kreditoriem, kuriem ir 30 lielākās nenodrošinātās prasības.
Tostarp saistības pret dzinēju ražotāju "Pratt & Whitney" veido 66,518 miljonus ASV dolāru, VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" - 42,432 miljonus ASV dolāru, Latvijas valsti (Satiksmes ministrija) - 20,067 miljonus ASV dolāru, Valsts ieņēmumu dienestu (VID) - 15,428 miljonus ASV eiro.
Savukārt saistības pret Rīgas lidostu veido 9,071 miljonu ASV dolāru, Eiropas gaisa satiksmes drošības un pārvaldības organizāciju "Eurocontrol" - 5,589 miljonus ASV dolāru, Nīderlandē reģistrētu enerģētikas uzņēmumu "Shell Energy Europe" - 5,439 miljonus ASV dolāru, Īrijā reģistrētu lidmašīnu iznomātāju "Macquarie Aircraft Leasing Services" - 4,671 miljonu ASV dolāru, Īrijā reģistrētu trasta un finanšu pakalpojumu sniedzēju "Wilmington Trust SP Services" - 3,359 miljonus ASV dolāru, bet "AirBus" grupas uzņēmumu "Airbus Flight Hour Services" - 3,282 miljonus ASV dolāru. Savukārt pārējo kreditoru prasījumi ir mazāki nekā trīs miljoni ASV dolāru katram.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jau ziņots, ka "airBaltic" sākusi finanšu saistību restrukturizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai "Chapter 11" procedūrai, vienlaikus aviokompānija ir saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Tādējādi līdzšinējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi gadā no obligāciju turētājiem netiks īstenots.
Aviokompānijā skaidro, ka "Chapter 11" režīms pasargā "airBaltic" no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai.
"Chapter 11" ir ASV tiesas uzraudzīts finanšu saistību restrukturizācijas process, kas ļauj uzņēmumam pārstrukturēt finanšu saistības un kapitāla struktūru, vienlaikus turpinot saimniecisko darbību. "airBaltic" uzsver, ka "Chapter 11" nav Latvijas tiesiskās aizsardzības procesa juridiskais ekvivalents.
Kompānijā arī vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar "airBaltic" kā līdz šim.
Aviokompānijā informē, ka "airBaltic" ir saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai "Chapter 11" procesa laikā ("debtor-in-possession" jeb DIP finansējums).
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Finansējuma piesaisti organizējis "Strategic Value Partners", un to apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%.
Uzņēmums plāno "Chapter 11" procesu pabeigt aptuveni līdz 2027. gada jūnijam, ņemot vērā nepieciešamos ASV tiesas apstiprinājumus un citus procesa nosacījumus.
Restrukturizācijas process norisinās ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesas uzraudzībā.
Tuvākajās dienās uzņēmums vērsīsies ASV tiesā, lai saņemtu šādos gadījumos ierasto apstiprinājumu finansējuma izmantošanai. Kopā ar uzņēmuma ikdienas darbības radīto naudas plūsmu paredzēts, ka šis finansējums nodrošinās pietiekamus līdzekļus "airBaltic" darbības turpināšanai "Chapter 11" procesa laikā.
"Chapter 11" procesa laikā "airBaltic" turpinās ikdienas darbību, un uzņēmuma esošā valde un padome turpinās pildīt savus pienākumus. Uzņēmums turpinās pildīt saistības pret piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un citiem sadarbības partneriem ierastajā uzņēmuma darbības kārtībā.
Jau ziņots, ka iepriekšējais plāns paredzēja, ka "airBaltic" obligāciju turētāju sapulcē otrdien, 15. septembrī, tiks lemts par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"airBaltic" tobrīd norādīja, ka ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro, tomēr plānotā finansējuma saņemšanai vēl nepieciešams "airBaltic" obligacionāru un akcionāru apstiprinājums.
"airBaltic" padome ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas sākotnēji likviditātes uzlabošanai paredzēja piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 2029. gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājuma kopumu.
Ilgtermiņā paredzēta uzņēmuma rekapitalizācija vairāk nekā 225 miljonu eiro jauna aizņēmuma un 100 miljonu eiro jauna pašu kapitāla apmērā, savukārt daļa no esošajām 2029. gada obligācijām tiks pārvērsta uzņēmuma kapitāldaļās, atlikušo daļu aizstājot ar jaunu, mazāku parādu līdz 125 miljonu eiro apmērā.
"airBaltic" obligāciju turētāji augustā atbalstīja divu tuvāko obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju, kā arī vairākus citus pasākumus, kas lidsabiedrībai sniedz papildu elastību uzņēmuma pārskatītā biznesa plāna īstenošanā.
Obligāciju turētāji atbalstījuši procentu maksājumu, kas bija jāveic šā gada 14. augustā un 14. novembrī, pieskaitīšanu obligāciju pamatsummai, nevis izmaksu naudā. Tāpat pieņemts lēmums par pagaidu atbrīvojumu no minimālās likviditātes prasībām līdz 2026. gada novembrim.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.