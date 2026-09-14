Uz rekonstrukcijas laiku slēgs Latvijas Kara muzeju galveno ēku.
Sabiedrība
Šodien 11:07
Uz laiku slēgs Latvijas Kara muzeju galveno ēku
No 16. septembra līdz 2027. gada janvārim rekonstrukcijas dēļ apmeklētājiem slēgs Latvijas Kara muzeja galveno ēku - Vecrīgas Pulvertorni, Smilšu ielā 20, informēja Aizsardzības ministrija.
Muzeja rekonstrukcijas laikā veiks labiekārtošanas darbus muzeja vestibilos, kā arī konferenču zāles modernizāciju.
Rekonstrukcijas darbu laikā turpināsies muzeja pētnieciskais un izglītojošais darbs, kā arī krājuma glabāšana, uzskaite un digitalizācija. Konsultācijas ar muzeja pētniekiem un informācija par krājuma materiāliem, kā ierasts, būs pieejama telefoniski vai sazinoties pa e-pastu.
Konferenču zāles un vestibila atjaunošanas tiesības piešķirtas AS "Būvuzņēmums restaurators". Plānotā līgumcena ir 708 554 eiro.
Pilnvērtīga muzeja darbība un apmeklētāju uzņemšana turpināsies Latvijas Kara muzeja filiālēs ārpus Rīgas - Ziemassvētku kauju muzejā, Pulkveža Oskara Kalpaka muzejā un Liepājas krasta artilērijas baterijā Nr. 2.