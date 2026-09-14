20. septembrī Latvija talkos; Rātslaukums pārtaps par Pasaules talkas aktivitāšu centru
Svētdien, š.g. 20. septembrī, kad dažādos pasaules kontinentos notiks Pasaules talka (World Cleanup Day), kas kopš 2018. gada jau pulcējusi 139 miljonus iedzīvotāju, dažādas vides sakopšanas, bioloģiskās daudzveidības, invazīvo sugu apkarošanas, dabas stundas un Laimes koku stādīšanas aktivitātes sagaidāmas arī Latvijā.
Talcinieki Jēkabpils novada Sēlpils pagasta Zvejnieklīcī kopā veidos 10. Laimes koku parku, savukārt Laimes koku parks Ādažos tiks papildināts. Aktīvisti kopā ar “Radi vidi pats” 20. septembrī plkst. 13.00 aicināti sakopt Liepājas ezera krastu, Mārupes novadā plkst.10.00 pie Beberbeķu ezera interesenti var iesaistīties invazīvās vārpainās korintes ierobežošanā, palīdzot atbrīvot dabas parku no blīvajiem krūmiem un rūpējoties par tā dabisko ainavu un bioloģisko daudzveidību. Dižstendes Ideju muiža aicina uz talku no 11.00-14.00, savukārt talkas Īles baznīcas apkārtnē jau aizvadīta. Daudzās Latvijas skolās un bērnu dārzos šīs nedēļas laikā arī plānotas Pasaules talkas aktivitātes – tā Stopiņu pamatskolā tiks stādīti puķu sīpoli un šķirots papīru, rūpējoties par skaistu un tīru skolas un apkārtnes vidi.
Ikviens aicināts pievienot savu talkas vietu www.talkas.lv “Svinam Dabu” kartē, lai vairojas talcinieku pulks un lai iedvesmojam cits citu!
Rātslaukums pārtaps par Pasaules talkas aktivitāšu centru
Rīgā, kā jau ziņots, šogad sagaidāms īpašs notikums – tieši no Latvijas, no Rātsnama Globālajā tiešraidē tiks atspoguļoti 9.Pasaules talkas notikumi no dažādiem pasaules kontinentiem. Latvija sadarbosies ar Igauniju, kurā darbosies globālais zvanu centrs Tallinā, bet Ukrainā, Kijivā atradīsies globālais mediju centrs.
Ikvienam būs iespēja vērot tiešraidi uz ekrāna Rātslaukumā 20. septembrī no plkst.11.00-19.00. Rātslaukumā no 10.00-18.00 darbosies Pasaules talkas aktivitāšu centrs (starptautiski- "World Cleanup Day Village"). Latvijā Pasaules talku pārstāv Lielā Talka, kas līdzorganizē šo notikumu. Ikviens tiek laipni gaidīts iesaistīties:
- Aplūkot uz Latviju atceļojušo Pasaules talkas fotoizstādi ar stāstiem no 22 pasaules valstīm un talku iespaidu uz izmaiņām sabiedrībā, valstīs
- RTU radošajā darbnīca par to, kā elektroniku, pārtiku, tekstilu, iepakojumu patērēt gudrāk, izmantot ilgāk, radīt mazāk atkritumu
- Pie Dabas pārvaldes mobilās Dabas klases busiņa varēs iepazīties ar dabas ekosistēmām, invazīvajām sugām un cilvēku ietekmes sekām dabā.
- Jauniešu NVO “Trepes” veidos baskāju – Sajūtu taku
- “Latvijas Zaļais punkts” kopā ar “Eco Baltia vide” savā teltī apmeklētājus aicinās iesaistīties praktiskās un izzinošās aktivitātēs par atkritumu šķirošanu un lietu atkārtotu izmantošanu. Pasākuma laikā būs pieejamas šķirošanas spēles, tekstila uzlabošanas darbnīca, kurā apģērbu varēs personalizēt un atjaunot ar termouzlīmēm, kā arī radošā dekorāciju darbnīca, dodot materiāliem un lietām iespēju pārtapt jaunā veidolā
- Laimes koku gleznošanas darbnīca Anetes Lesītes vadībā
- Sekot līdzi lielajam ekrānam, uz kura tiks pārraidīta Pasaules talkas Globālā tiešraide - no Rātsnama
- Piedzīvot mūziķu sniegtus pārsteigumus: plkst.13.00-13.30 Zane Šmite un Laima Jansone, Igauņu pamatskolas koris “Rukkilill”, jauniešu koris “Balsis” un Ints Teterovskis, plkst.17.45-17.55 Katrīna Dimanta.
- No 11.00-14.00 klātienē vērot TV24 tiešraides studiju, kas veltīta Pasaules talkai.
Par Pasaules talku
Kustība aizsākās Igaunijā 2008. gada pavasarī, kad 50 000 cilvēku sakopa visu valsti tikai piecās stundās. Latvija aizsāka Lielo Talku 2008. gada rudenī, sasniedzot līdzvērtīgu sabiedrības iesaisti. Šī iniciatīva izauga par globālu pilsonisko kustību, kas 2018. gadā noveda pie pirmās Pasaules talkas, aicinot iesaistīties cilvēkus visā pasaulē.
Kopš 2019. gada kustību koordinē organizācija "Let’s Do It World", ik gadu vienojot miljoniem cilvēku vairāk nekā 190 valstīs. 2024. gadā Apvienoto Nāciju Organizācija atzina šo iniciatīvu— Pasaules talku, iekļaujot to 20. septembrī savā starptautisko dienu kalendārā. Pasaules talku šogad atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds un Igaunijas Ārlietu ministrija. Pasaules talkas partneri: KEM, VARAM, Rīgas dome, LPS.
Uz tikšanos 20. septembrī - būsim vienoti ar visu pasauli!