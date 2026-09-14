Brīvdienās izglābti četri mežā apmaldījušies cilvēki
Foto: Evija Trifanova/LETA
Brīvdienās izglābti četri mežā apmaldījušies cilvēki.
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Brīvdienās izglābti četri mežā apmaldījušies cilvēki

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Brīvdienās ugunsdzēsēji izglābuši četrus mežā apmaldījušos cilvēkus, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Brīvdienās izglābti četri mežā apmaldījušies cilvē...

Sestdien Kuldīgas novada Rendas pagastā un Talsu novada Ģibuļu pagastā, ar autocisternas skaņas signālu signalizējot, no meža izvesti divi apmaldījušies cilvēki.

Svētdien, izmantojot kvadriciklu, mežā atrasts un no tā izvests cilvēks Augšdaugavas novada Līksnas pagastā.

Savukārt Tukuma novada Zantes pagastā cilvēks atrasts un izvests no meža ar operatīvā transporta skaņas signālu palīdzību, kā arī sazinoties ar cilvēku pa mobilo telefonu.

VUGD atgādina par piesardzību dodoties uz mežu. Glābēji iesaka ņemt līdzi uzlādētu mobilo tālruni un, ja iespējams, neiet uz mežu vienatnē.

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VUGDValsts ugundzēsības un glābšanas dienests

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