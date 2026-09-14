Brīvdienās izglābti četri mežā apmaldījušies cilvēki.
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Šodien 10:04
Brīvdienās izglābti četri mežā apmaldījušies cilvēki
Brīvdienās ugunsdzēsēji izglābuši četrus mežā apmaldījušos cilvēkus, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Sestdien Kuldīgas novada Rendas pagastā un Talsu novada Ģibuļu pagastā, ar autocisternas skaņas signālu signalizējot, no meža izvesti divi apmaldījušies cilvēki.
Svētdien, izmantojot kvadriciklu, mežā atrasts un no tā izvests cilvēks Augšdaugavas novada Līksnas pagastā.
Savukārt Tukuma novada Zantes pagastā cilvēks atrasts un izvests no meža ar operatīvā transporta skaņas signālu palīdzību, kā arī sazinoties ar cilvēku pa mobilo telefonu.
VUGD atgādina par piesardzību dodoties uz mežu. Glābēji iesaka ņemt līdzi uzlādētu mobilo tālruni un, ja iespējams, neiet uz mežu vienatnē.