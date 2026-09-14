Sirsnīgā gaisotnē atklāta žurnālistes Lias Guļevskas grāmata par dziedātāju Adrianu Kukuvasu
Aizvadītajā sestdienā, 12. septembrī, Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā sirdi sildošā gaisotnē un mūzikas skaņās tika atvērta leģendārās žurnālistes Lias Guļevskas grāmata "Adrians Kukuvass. Cik mēs viens par otru zinām" (to klajā laidis apgāds "Jumava"). Bieži negadās, kad māsa uzraksta grāmatu par savu jaunāko brāli, Latvijas kultūrvēsturē atstājot liecību arī par leģendārās grupas "Menueta" solistu, vienu no tās dibinātājiem, komponistu, dziedātāju, trompetistu, ģitāristu un mūzikas pedagogu.
Ģimenisko pasākumu atraktīvi vadīja Adriana māsas Lias meita Diāna Sproģe, uzsverot, ka sajūtas par tēvu, vectēvu, brāli, onkuli, draugu un kolēģi lasāmas ne tikai grāmatā – tās arī klātienē izteica arhitekts Andris Kronbergs, mūziķis Raimonds Bartaševičs, aktieris Normunds Bērzs, komponists Māris Lasmanis, Dace Štrodaha, mākslas zinātnieks Ojārs Spārītis, Valdis Svirskis, Velta Karnilavičiene u.c. viesi Sarunas mijās ar populāram Adriana Kukuvasa dziesmām, savukārt pasākuma izskaņā daudzpunkta vietā Adrians dāvāja dziesmas "Apskaidrība" pirmatskaņojumu no sava jaunā cikla ar mācītāja Krista Kalniņa dzeju.
Savukārt jau 25. septembrī vairākas no šā cikla dziesmām skanēs arī vērienīgajā Adriana Kukuvasa 75 gadu jubilejas koncertā Slampes Kultūras pilī. Biļetes uz koncertu pieejamas "Biļešu Paradīzes" tīklā.