Liepājas koncertzālē Vivaldi “Gadalaiki” atklāsies mūzikā un dejā
Antonio Vivaldi ģeniālais skaņdarbu cikls “Gadalaiki” ir kļuvis par koncertrepertuāra klasiku, taču 24. oktobrī plkst. 19.00 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” klausītājiem to būs iespēja piedzīvot vēl nebijušā veidolā – šeit dejos ne tikai mūzika, bet arī paši mūziķi un laikmetīgās dejas dejotāji.
Iestudējums “The Four Seasons in Dance” radās par godu Vivaldi “Gadalaiku” 300. dzimšanas dienai, un tā veidotāji ir horeogrāfs Murads Merzuki (Mourad Merzouki) un Francijas izcilie baroka mūzikas interpreti – Žiljēns Šovēns (Julien Chauvin) un orķestris “Le Concert de la Loge”, kas par šo iestudējumu 2025. gadā saņēmuši prestižo OPUS Klassik balvu kategorijā “Gada inovatīvākais koncerts”.
“Gadalaiki” ietver daudz vairāk nekā četrus vijolkoncertus. Var teikt, ka tas ir pārlaicīgs opuss – tēliem pārbagāts, spilgts un saistošs arī pēc atkārtotas klausīšanās. Tāpēc šī skaņdarba universālās iedarbības paplašināšana, piešķirot tam horeogrāfisku un dramaturģisku dimensiju, šķiet dabisks solis – apvienojot mūziķus un dejotājus kopīgā mākslas svinēšanā.
“Vienmēr esmu vēlējies savienot hiphopu ar citām mākslas disciplīnām,” saka horeogrāfs un režisors Murads Merzuki. “Šī iestudējuma ideja – vēl vairāk izpludināt robežu starp divām pasaulēm.”
Orķestra “Le Concert de la Loge” deviņpadsmit mūziķi pieņēma šo izaicinājumu ar interesi. Vivaldi mūzikā operai un instrumentālajai mūzikai ir cieša saikne – tajā savijas spriedze, teatralitāte un spēcīgs vēstījums. Šajā iestudējumā mūziķi ir kā aktieri vai operdziedātāji, kas veido dialogu ar dejotājiem. Kā viens veselums viņi kalpo instrumentālo darbu vokālajai kvalitātei, piešķirot tai formu un kustību.
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Starp “Gadalaiku” daļām iekļauts Vivaldi Četrkāršais koncerts RV 85 un Čellkoncerts RV 43 plus “Sinfonia de L’Olimpiade”. Savukārt dejas dimensijā “Compagnie Käfig” mākslinieki ar hiphopa, breika, akrobātikas un laikmetīgās dejas elementiem rada ķermeņu kustības līdzībās ar stīginstrumentālistu lociņu kustībām.
2015. gadā Žiljēns Šovēns nodibināja seno instrumentu ansambli “Le Concert de la Loge” ar mērķi atdzīvināt nozīmīgu posmu Francijas mūzikas vēsturē – “Le Concert de la Loge Olympique”. Šis mainīga sastāva kolektīvs piedāvā kamermūzikas, simfoniskās un vokālās mūzikas programmas, aptverot plašu repertuāru – no baroka mūzikas līdz 20. gadsimta sākuma darbiem. Darbības mērķis ir izpētīt jaunas koncertu formas, atjaunojot 18. gadsimta beigu spontanitāti un tradīcijas, kad tika veidoti dažnedažādi sadarbības tilti ar citām mākslas disciplīnām.
Murads Merzuki kopš 90. gadu sākuma ir viena no hiphopa kustības centrālajām personībām, un viņa horeogrāfiskais veikums dzimst dažādu disciplīnu krustpunktā. Ap hiphopa deju, kas ir viņa kaislība un ko viņš pēta visdažādākajās izpausmēs, savijas cirka elementi, cīņas māksla, vizuālā māksla, video.
Koncertuzvedumu radījis orķestris “Le Concert de la Loge”, “STS Événements – La Seine Musicale”, Lionas Nacionālais orķestris un Žana Batista Lullī konservatorija Pito.
Koncertu “Vivaldi “Gadalaiki” un dejas” ar Liepājas pašvaldības, Valsts kultūrkapitāla fonda un Francijas institūta Latvijā atbalstu organizē SIA “Lielais Dzintars”. Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzes” tīkla kasēs visā Latvijā, interneta vietnē www.bilesuparadize.lv un koncertzāles informācijas centrā.