Kulbergs par ministru attiecībām ar alkoholu: Uzulniekam nepieciešama palīdzība, citiem problēmas neesot
Labklājības nozare līdz vēlēšanām netiks "uzlikta uz pauzes", intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" solīja premjers Andris Kulbergs (AS).
Premjers skaidroja, ka zemkopības ministrs Uldis Augulis (ZZS) kā labklājības ministra pienākumu izpildītājs izvēlēts, jo viņš iepriekš ir bijis šīs nozares ministrs un uz zina gan kolektīvu, gan dienas kārtības jautājumus. Premjers arī norādīja, ka Augulis iepriekš aizstājis līdzšinējo labklājības ministru Reini Uzulnieku (ZZS).
Kulbergs stāstīja, ka par alkohola reibumā pie stūres aizturēto Uzulnieku uzzinājis no iekšlietu ministra Jāņa Dombravas (NA).
Vaicāts, vai premjeram ir pārliecība, ka citiem ministriem nav problēmu ar alkohola lietošanu, Kulbergs norādīja, ka, pirmkārt, vēlētos, lai Uzulnieks saņem nepieciešamo palīdzību. Savukārt attiecībā uz pārējiem kolēģiem viņš norādīja, ka nav ne ārsts, ne eksperts, kas var par to spriest, tomēr šādas problēmas Ministru kabineta sēdēs nav novērojis.
Viņš arī aicināja aizdomāties par līdzcilvēku atbildību, redzot, ka alkohola reibumā esoša persona vēlas sēsties pie stūres.
Līdzīgu viedokli Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" pauda arī Saeimas deputāts Augusts Brigmanis (ZZS). Tāpat viņš teica, ka partijas biedriem šāda Uzulnieka rīcība ir bijis pārsteigums.
Vaicāts, vai partijas biedru rindās nav citu cilvēku, kuriem varētu būt līdzīgas problēmas, Brigmanis teica, ka ar pārliecību to var teikt tikai par sevi.
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Sestdien Uzulnieks tika pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā. Par notikušo Valsts policija sākusi kriminālprocesu. Ņemot vērā notikušo, Uzulnieku no ministra amata atsauca Zaļo un zemnieku savienība, kā arī tika solīts Uzulnieku izslēgt no partijas.
Pirmdien plānota Zaļo un zemnieku savienības valdes sēde, pēc kuras solīts sniegt plašāku informāciju par notikušo.