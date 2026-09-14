Augulis sāk pildīt Labklājības ministra pienākumus
Šodien labklājības ministra amata pienākumus sāk pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis (ZZS).
Sestdien, 12. septembrī, labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS) tika pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā. Ņemot vērā notikušo, Uzulnieku no ministra amata atsauca Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), kā arī tika solīts Uzulnieku izslēgt no partijas.
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) svētdien, 13. septembrī, parakstīja rīkojumu par Uzulnieka atbrīvošanu no labklājības ministra amata un līdz turpmākam lēmumam labklājības ministra pienākumus uzdeva pildīt zemkopības ministram Augulim.
Šodien plānota ZZS valdes sēde, pēc kuras solīts sniegt plašāku informāciju par notikušo.
Kā apstiprināja Valsts policijā, sestdien, 12. septembrī, Ropažu novada Stopiņu pagastā Pašvaldības policija apturēja automašīnas "Škoda" vadītāju, kurš brauca reibumā.
Uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policija. Automašīnas "Škoda" vadītāja izelpā konstatēta 3,09 promiļu stipra alkohola koncentrācija. Par notikušo Valsts policija sākusi kriminālprocesu.
Kā liecina Uzulnieka amatpersonas deklarācija, viņam pieder 2022. gada izlaiduma automašīna "Škoda Kodiaq".
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Krimināllikums paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles.
Krimināllikums par šādu noziegumu paredz brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem. Tāpat par braukšanu stiprā alkohola reibumā tiek piemērota mantas jeb transportlīdzekļa konfiskācija.