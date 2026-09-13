Tā kā makšķernieks zivi palaida brīvībā, milzene turpina peldēt Ungura ezerā.
Sabiedrība
Šodien 23:34
Ungura ezerā noķerta milzu līdaka - Latvijas rekords nav kritis, bet loms ir iespaidīgs
Makšķernieks Roberts Valters Ungura ezerā noķēris vienu no pēdējā laika iespaidīgākajām līdakām – tās svars sasniedza 15,7 kilogramus, bet garums – 125 centimetrus.
Šis loms kārtējo reizi apliecina, ka Ungura ezerā joprojām mīt iespaidīga izmēra līdakas. Turklāt arī Latvijas rekords jau vairāk nekā 35 gadus ir saistīts tieši ar šo Cēsu novada ezeru.
1989. gadā makšķernieks Vilhelms Petjukevičs Ungura ezerā noķēra 19,56 kilogramus smagu līdaku, kuras garums bija aptuveni 138–139 centimetri. Šis rekords joprojām nav pārspēts.
Roberta Valtera noķertajai līdakai līdz Latvijas rekordam pietrūka nepilni četri kilogrami, taču tā tik un tā ir izcils loms. Tā kā makšķernieks zivi palaida brīvībā, milzene turpina peldēt Ungura ezerā – un, iespējams, ar laiku kļūs vēl lielāka.