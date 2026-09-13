Vēsturisko automobiļu un motociklu salidojums "Youngtimer Coffeetime 2026"
Tēvu dienā, svētdien, 13. septembrī, Biķernieku trases Spīdveja stadiona zonā aizvadīts vēsturisko automobiļu un motociklu salidojums Youngtimer Coffeetime 2026. Pasākumā ...
Tēvu dienā Biķerniekos pulcējās vairāk nekā 200 vēsturisko spēkratu. FOTO
Biķernieku trasē svētdien, 13. septembrī, Tēvu dienu atzīmēja ar vērienīgu vēsturisko automobiļu un motociklu salidojumu "Youngtimer Coffeetime 2026", kas vienuviet pulcēja vairāk nekā 200 seno spēkratu.
Starp īpašākajiem salidojuma dalībniekiem bija 1950. gada Studebaker Champion un 1960. gada Lincoln Continental Mark V. Apmeklētāji varēja apskatīt arī klasiskos Porsche, BMW un Mercedes-Benz modeļus, kā arī daudzus citus ikdienā reti sastopamus automobiļus un motociklus.
Pasākums noslēdza Youngtimer Rally 15. jubilejas sezonu un vienlaikus bija veltīts Biķernieku trases 60 gadu jubilejai.
Latvijas Antīko automobiļu kluba prezidents Valts Ceplevičs pirms pasākuma uzsvēra, ka salidojuma mērķis ir vienuviet pulcēt ne tikai dažādus vēsturiskos spēkratus, bet arī cilvēkus, kuri tos saglabā, atjauno un turpina izmantot.
Tēvu dienai veltītais salidojums bija veidots kā svētki visai ģimenei. Mazākie apmeklētāji varēja piedalīties Rīgas Motormuzeja rīkotajās bērnu pedāļauto sacensībās un īpaši izveidotā trasē iejusties autosportistu lomā.
Rīgas Motormuzejs sadarbībā ar grāmatnīcu Jānis Roze piedāvāja arī foto stūri un pastkaršu darbnīcu. Savukārt par ēdieniem un dzērieniem rūpējās vairāki Latvijā pazīstami ielu ēdināšanas un kafijas tirgotāji.
Youngtimer Coffeetime apmeklētāji varēja ne tikai aplūkot automobiļus un motociklus, bet arī satikt to īpašniekus, uzzināt spēkratu stāstus un tuvāk iepazīt Latvijas vēsturisko transportlīdzekļu kultūru. Ieeja pasākumā bija bez maksas.