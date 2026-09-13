Aculiecinieki atklāj, kāda bija Uzulnieka uzvedība priekšvēlēšanu debatēs - dažas stundas pirms politiķis tika aizturēts
Dažas stundas pirms Ropažu novadā par braukšanu dzērumā tika pieķerts nu jau bijušais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, viņš piedalījās priekšvēlēšanu pasākumā Īslīcē, vēsta "TV3 Ziņas".
Pasākums norisinājās sestdienas pēcpusdienā, savukārt dažas stundas vēlāk, aptuveni 70 kilometru attālumā no priekšvēlēšanu pasākuma, politiķis tika aizturēts. Līdz ar to neoficiāli izskanējušas ziņas, ka viņš jau priekšvēlēšanu pasākumā atradās reibuma stāvoklī. Tomēr "TV3 Ziņu" uzrunātie pasākuma dalībnieki to neapstiprina.
Vaira Lejniece norāda, ka sēdēja Uzulniekam pasākumā blakus, un aizdomīgu rīcību nepamanīja: "Viņš bija tāds runīgs un aktīvi piedalījās debatēs, es nevaru neko vairāk tā kā komentēt." Arī debašu vadītājs Gints Jankovskis norāda, ka viņš nevienā brīdī nav pamanījis kādu neadekvātu rīcību. "Mūsu pasākumā, nē, neko nemanījām," norāda Jankovskis, piebilstot, ka pēc pasākuma Uzulnieks esot devies uz priekšvēlēšanu aģitāciju telti.
Jau ziņots, ka 12. septembrī, Ropažu novadā, Stopiņu pagastā Pašvaldības policija apturēja automašīnas "Škoda" vadītāju, kurš brauca reibumā. Uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policija. Automašīnas "Škoda" vadītāja izelpā konstatēta 3,09 promiļu stipra alkohola koncentrācija. Par notikušo Valsts policija sākusi kriminālprocesu.
Pēc notikušā ZZS sasauca ārkārtas sēdi, pēc kuras nāca klajā ar paziņojumu sabiedrībai. "Šodien Zaļo un Zemnieku savienības ārkārtas valdes sēdē pieņēma lēmumu atsaukt Reini Uzulnieku no labklājības ministra amata un aicināt izslēgt viņu no ZZS veidojošās Latvijas Zemnieku savienības," norādīja politiskā partija.
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"Braukšana alkohola reibumā ir absolūti nepieņemama. No cilvēkiem, kuriem sabiedrība uzticējusi augstus valsts amatus, pamatoti tiek prasīta priekšzīmīga rīcība. Ja šī robeža tiek pārkāpta, politiskajai reakcijai jābūt skaidrai un tūlītējai. Notikušā tiesisko vērtējumu sniegs atbildīgās institūcijas," norāda ZZS.
Pēc notikušā Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājs Māris Zviedris skaidroja, ka Uzulnieku nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta, un tam ir vairāki iemesli. Zviedris norādīja, ka izslēgšana var notikt tikai atsevišķos gadījumos un ar tiesas lēmumu, un pašlaik šāda sprieduma nav. Turklāt pat tad, ja šāds spriedums būtu, līdz vēlēšanām ir atlikušas aptuveni 20 dienas un vairs nav iespējams izgatavot jaunas vēlēšanu zīmes. Līdz ar to, pašlaik CVK attiecībā uz vēlēšanu rīkošanu nekas nemainās, norādīja Zviedris.