ZZS norāda, ka reibumā pie stūres pieķertais Uzulnieks pārkāpis robežu
Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvji norādījuši, ka reibumā pie stūres pieķertā Reiņa Uzulnieka (ZZS) rīcība bijusi nepieņemama un viņš pārkāpis robežu.
Pēc tam , kad reibumā pie auto stūres 3,09 promiļu reibumā tika pieķerts labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS), viņa pārstāvētā partija sasauca ārkārtas sēdi, pēc kuras nāca klajā ar paziņojumu sabiedrībai.
"Šodien Zaļo un Zemnieku savienības ārkārtas valdes sēdē pieņēma lēmumu atsaukt Reini Uzulnieku no labklājības ministra amata un aicināt izslēgt viņu no ZZS veidojošās Latvijas Zemnieku savienības," norāda politiskā partija.
"Braukšana alkohola reibumā ir absolūti nepieņemama. No cilvēkiem, kuriem sabiedrība uzticējusi augstus valsts amatus, pamatoti tiek prasīta priekšzīmīga rīcība. Ja šī robeža tiek pārkāpta, politiskajai reakcijai jābūt skaidrai un tūlītējai. Notikušā tiesisko vērtējumu sniegs atbildīgās institūcijas," norāda ZZS.
Jau ziņots, ka 12. septembrī, Ropažu novadā, Stopiņu pagastā Pašvaldības policija apturēja automašīnas "Škoda" vadītāju, kurš brauca reibumā. Uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policija. Automašīnas "Škoda" vadītāja izelpā konstatēta 3,09 promiļu stipra alkohola koncentrācija. Par notikušo Valsts policija sākusi kriminālprocesu.
Pēc notikušā Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājs Māris Zviedris skaidroja, ka Uzulnieku nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta, un tam ir vairāki iemesli. Zviedris norādīja, ka izslēgšana var notikt tikai atsevišķos gadījumos un ar tiesas lēmumu, un pašlaik šāda sprieduma nav. Turklāt pat tad, ja šāds spriedums būtu, līdz vēlēšanām ir atlikušas aptuveni 20 dienas un vairs nav iespējams izgatavot jaunas vēlēšanu zīmes. Līdz ar to, pašlaik CVK attiecībā uz vēlēšanu rīkošanu nekas nemainās, norādīja Zviedris.
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Neko nemaina arī fakts, ka Uzulnieku plānots izslēgt no partijas. Deputātu kandidātu sarakstā var būt bezpartejiskas personas. Personas var iestāties partijā pēc vēlēšanām, var arī palikt bezpartejiskas arī pēc ievēlēšanas parlamentā. Līdz ar to vēlēšanu norisē nekas saistībā ar šo gadījumu nemainīsies.
Zviedris arī skaidroja, ka līdz CVK gala lēmumam par vēlēšanu rezultātiem deputāta amata kandidāti nevar atsaukt savas kandidatūras. Līdz ar to, ja vēlēšanu process notiks bez aizķeršanās, vispirms tiks paziņoti provizoriskie rezultāti, bet aptuveni padsmitajos datumos CVK varētu apstiprināt galīgos vēlēšanu rezultātus. Pēc tam ikvienam deputāta amata kandidātam būs izvēles iespēja ieņemt amatu vai no tā atteikties. Līdz tam šādas iespējas nav, teica CVK vadītājs.