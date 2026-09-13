CVK vadītājs skaidro, vai Uzulnieks tiks izslēgts no vēlēšanu kandidātu saraksta
Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājs Māris Zviedris skaidro, ka reibumā pie auto stūres kāpušo labklājības ministru Reini Uzulnieku (ZZS) nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta, un tam ir vairāki iemesli.
Zviedris norādīja, ka izslēgšana var notikt tikai atsevišķos gadījumos un ar tiesas lēmumu, un pašlaik šāda sprieduma nav. Turklāt pat tad, ja šāds spriedums būtu, līdz vēlēšanām ir atlikušas aptuveni 20 dienas un vairs nav iespējams izgatavot jaunas vēlēšanu zīmes. Līdz ar to, pašlaik CVK attiecībā uz vēlēšanu rīkošanu nekas nemainās, norādīja Zviedris.
Neko nemaina arī fakts, ka Uzulnieku plānots izslēgt no partijas. Deputātu kandidātu sarakstā var būt bezpartejiskas personas. Personas var iestāties partijā pēc vēlēšanām, var arī palikt bezpartejiskas arī pēc ievēlēšanas parlamentā. Līdz ar to vēlēšanu norisē nekas saistībā ar šo gadījumu nemainīsies.
Zviedris arī skaidroja, ka līdz CVK gala lēmumam par vēlēšanu rezultātiem deputāta amata kandidāti nevar atsaukt savas kandidatūras. Līdz ar to, ja vēlēšanu process notiks bez aizķeršanās, vispirms tiks paziņoti provizoriskie rezultāti, bet aptuveni padsmitajos datumos CVK varētu apstiprināt galīgos vēlēšanu rezultātus. Pēc tam ikvienam deputāta amata kandidātam būs izvēles iespēja ieņemt amatu vai no tā atteikties. Līdz tam šādas iespējas nav, teica CVK vadītājs.
Jau ziņots, Uzulnieks, kurš gaidāmajās Saeimas vēlēšanās ir Zaļo un zemnieku savienības vēlēšanu saraksta līderis Zemgalē, sestdien, 12. septembrī, pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā. Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) ir izdevis rīkojumu par Uzulnieka atbrīvošanu no labklājības ministra pienākumu pildīšanas. Savukārt par labklājības ministra pienākumu izpildītāju uz šīs valdības pilnvaru laiku ir iecelts zemkopības ministrs Uldis Augulis (ZZS).