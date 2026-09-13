Jaunnedēļ bez lietussarga neiztikt - Latviju šķērsos vairākas nokrišņu zonas
Šīs nedēļas izskaņā laikapstākļus Latvijā noteica anticiklons, tādēļ tikai vietām tika novērots neliels lietus. Arī jaunās nedēļas sākumā gaidāmi līdzīgi laika apstākļi, turklāt naktīs un rītos redzamību bieži pasliktinās migla. Nedēļas otrajā pusē valsti šķērsos vairākas nokrišņu zonas, kas visā valstī atnesīs lietu, pastiprināsies arī vējš. Gaisa temperatūras tendence saglabāsies līdzīga kā līdz šim; dienās gaiss vēl aizvien iesils līdz +15…+19°.
Kā liecina sinoptiķu prognozes, pirmdien debesis būs mākoņainas, tomēr pēcpusdienā ziemeļrietumu rajonos tās skaidrosies. Valsts lielākajā daļā brīžiem līs. Pūšot lēnam vējam, naktī un no rīta vietām sabiezēs migla, kas būtiski pasliktinās redzamību. Naktī gaiss atdzisīs līdz +10…+15°, bet dienā tas iesils līdz +15…+19°.
Otrdien debesis vairāk skaidrosies un nokrišņi pakāpeniski mitēsies – īslaicīgs lietus gaidāms vien vietām valsts austrumu un centrālajos rajonos. Pūšot lēnam vējam, naktī un no rīta daudzviet veidosies migla. Naktī minimālā gaisa temperatūra būs +7…+13°, siltākam gaisam saglabājoties piekrastē, bet dienā gaiss iesils līdz +16…+19°.
Trešdien starp mākoņiem brīžiem parādīsies saule un teritorijas lielākajā daļā laiks būs sauss. Pēcpusdienā Latvijai no rietumiem pietuvosies plaša nokrišņu zona, kas trešdien tikai jūras piekrastē, bet ceturtdien teju visā valstī atnesīs lietu. Trešdien naktī vējš vēl saglabāsies lēns, tāpēc no rīta vietām austrumu rajonos veidosies migla, savukārt dienā tas sāks pakāpeniski iegriezties no dienvidiem, dienvidrietumiem un pastiprināties, bet ceturtdien dienā piekrastes rajonos tas brāzmās sasniegs 15 m/s. Naktī uz trešdienu minimālā gaisa temperatūra būs līdzīga kā iepriekšējās dienās, bet ceturtdien naktī, palielinoties mākoņu daudzumam, gaisa temperatūra nebūs zemāka par +12…+16°. Dienās gaisa temperatūra gaidāma +16…+19° robežās.
Nedēļas nogalē nokrišņu daudzums palielināsies, vienīgi piektdiena, iespējams, aizritēs ar nelieliem nokrišņiem tikai vietām. Gaisa temperatūra saglabāsies līdzīga: naktīs +11…+15°, dienās +15…+20°. Pastāv iespēja, ka brīvdienās dienvidu, dienvidrietumu vējš kļūs brāzmains plašā teritorijas daļā.