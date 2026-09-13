Saeimas algu tops augustā: līdere saņēmusi vairāk nekā 7600 eiro
No Saeimas deputātiem lielāko atalgojumu 2026. gada augustā saņēmusi Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS), kurai izmaksāti 7645,85 eiro, liecina publiskotā informācija.
Otrs lielākais atalgojums augustā bijis Agitai Zariņai-Stūrei (JV), kura saņēmusi 6269,95 eiro, savukārt trešajā vietā ierindojas Jānis Grasbergs (NA), kura alga sasniegusi 5602,70 eiro.
Starp vislabāk atalgotajiem deputātiem bijuši arī Raivis Dzintars (NA) ar 5280,30 eiro, Artūrs Butāns (NA), kurš saņēmis 5216,79 eiro, un Linda Matisone (AS) ar 5216,55 eiro.
Vairāk nekā 5000 eiro augustā saņēmuši arī Augusts Brigmanis (ZZS) ar 5145,42 eiro, Antoņina Ņenaševa (P) ar 5137,75 eiro, Aiva Vīksna (AS) ar 5089,29 eiro un Jānis Vucāns (ZZS), kura atalgojums bijis 5017,92 eiro.
Savukārt 5000 eiro robežai pietuvojušies Andrejs Judins (JV) ar 4989,72 eiro, kā arī Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV) un Agnese Krasta (JV), kura katra atalgojumā saņēmusi 4948,80 eiro.
Vairāk nekā 4800 eiro augustā saņēmuši arī Gunārs Kūtris (ZZS) ar 4850,93 eiro, Raimonds Bergmanis (AS) ar 4823,67 eiro, kā arī Česlavs Batņa (AS) un Juris Viļums (AS), kuriem katram izmaksāti 4804,49 eiro.
Saeimas deputāti par darbu saņem atalgojumu no valsts budžeta līdzekļiem. Deputātiem, līdzīgi kā citām valsts amatpersonām, atalgojums tiek regulēts Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Parlamentāriešu atalgojumu pārskata katru gadu automātiski atbilstoši vidējās algas un inflācijas izmaiņām valstī. Deputāti var saņemt papildu atalgojuma daļu par noteikta amata pildīšanu Saeimas Prezidijā, frakcijās, komisijās un apakškomisijās.
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Saeimas deputāta mēnešalga 2026. gadā ir 4330 eiro pirms nodokļu nomaksas.
Deputāti nesaņem papildu piemaksas pie algas par piedalīšanos Saeimas un komisiju sēdēs, delegācijās vai deputātu grupās. Deputātiem neizmaksā prēmijas.
Parlamentāriešiem kompensē izdevumus, kas radušies, realizējot savas deputāta pilnvaras. Viņiem ir iespēja saņemt īres un transporta izdevumu kompensāciju. Kompensāciju sistēma veidota tā, lai tie deputāti, kuri ievēlēti no attālākiem novadiem, būtu vienlīdzīgā situācijā, piemēram, ar rīdziniekiem.
Maksimāli pieļaujamais kompensācijas apmērs tiek noteikts atkarībā no dzīvesvietas. Jo tuvāk Rīgai dzīvo deputāts, jo mazāks ir iespējamās kompensācijas apmērs.