Pirmdien Latvijā daudzviet līs un veidosies migla, gaiss iesils līdz +19 grādiem
Naktī daudzviet Latvijā brīžiem ir iespējams lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Naktī uz pirmdienu, 14. septembri, debesis aizklās mākoņi, kas teritorijas lielākajā daļā brīžiem atnesīs lietu. Apstākļi būs labvēlīgi, lai daļā valsts teritorijas veidotos migla, īpaši Vidzemes un Kurzemes pusē. Dominējot lēnam vējam, gaiss atdzisīs līdz +10...+15 grādiem.
Brīžiem līs arī Rīgā. Latvijas galvaspilstā naktī debesis būs apmākušās un minimālā gaisa temperatūra nebūs zemāka par +13...+14 grādiem.
Diena visā Latvijā iesāksies ar mākoņainu laiku, tomēr no pēcpusdienas valsts ziemeļrietumu rajonos debesis pakāpeniski skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā brīžiem līs. Vējš turpinās pūst lēni, un rīta stundās vēl vietām saglabāsies migla. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +15…+19 grādiem.
Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas brīžiem vēl aizvien atnesīs nelielu lietu. Saglabāsies lēns vējš, un gaiss iesils līdz +17…+18 grādiem.