Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS) varētu būt pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā.
Politika
Šodien 14:21
Politologs: Uzulnieka skandāls vairāk var kaitēt viņam pašam, nevis ZZS
Reiņa Uzulnieka (ZZS) braukšana dzērumā varētu būtiski neietekmēt partijas rezultātus Saeimas vēlēšanās, pieļāva politologs Jānis Ikstens.
Viņaprāt, Uzulnieks nav pats redzamākais politiskā spēka līderis, izņemot to, ka viņš ir ministrs. Turklāt par ministru viņš kļuva tikai tādēļ, ka, restartējot valdību, no amata atsauca Uldi Auguli (ZZS).
"Es nedomāju, ka tas būtiski ietekmēs partijas sniegumu. Var būt jautājums, kā tas ietekmēs viņa individuālo sniegumu," teica Ikstens.
Politologs norādīja, ka oktobra sākumā gaidāmās vēlēšanas parādīs, vai vēlētāji ir gatavi atjaunot mandātu Uzulniekam.
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) ir izdevis rīkojumu par Uzulnieka atbrīvošanu no labklājības ministra pienākumu pildīšanas. Savukārt par labklājības ministra pienākumu izpildītāju uz šīs valdības pilnvaru laiku ir iecelts zemkopības ministrs Augulis.