“Neviens nestāv pāri likumam.” Rinkēvičs nosoda Uzulnieka braukšanu vairāk nekā trīs promiļu reibumā
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs asi nosodījis labklājības ministra Reiņa Uzulnieka (ZZS) iespējamo braukšanu vairāk nekā trīs promiļu reibumā, uzsverot, ka šāda rīcība ir īpaši nepieņemama, ja to izdara valsts amatpersona.
“Automašīnas vadīšana dzērumā ir bīstama un noziedzīga rīcība, par to noteiktos apstākļos ir paredzēta kriminālatbildība. Īpaši nepieņemama un nosodāma tā ir, ja to veic valsts amatpersonas – ministri, deputāti vai tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki,” sociālajā tīklā "Facebook" norādīja Rinkēvičs.
Prezidents uzsvēra, ka šāda rīcība pelnījusi bargu sodu. “Neviens nestāv pāri likumam, un tas ir arī signāls visai sabiedrībai,” pauda Rinkēvičs.
Vienlaikus prezidents norādīja uz plašāku problēmu sabiedrībā – transportlīdzekļu vadīšanu un citām riskantām darbībām alkohola reibumā. “Diemžēl sēšanās pie stūres vai peldes reibumā ir pārāk izplatīta mūsu sabiedrībā, daudzas traģēdijas notiek šī iemesla dēļ,” sacīja Rinkēvičs.
Viņš arī pateicās policistiem, kuri apturēja dzērājšoferi, norādot, ka tādējādi, iespējams, izdevies novērst smagu nelaimi.
Prezidents pauda cerību, ka šādi gadījumi liks cilvēkiem aizdomāties par savu rīcību, kā arī mudināja līdzcilvēkus nepalikt malā, redzot, ka iereibis cilvēks grasās vadīt transportlīdzekli. “Ļoti ceru, ka katrs tāds gadījums liks kādam aizdomāties un nedarīt muļķības, bet līdzcilvēkiem savlaicīgi atturēt ‘varoņus’ no kāres izbraukties ar auto, motociklu vai divriteni,” norādīja Valsts prezidents.
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Uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policija, kas vadītāja izelpā konstatēja 3,09 promiļu alkohola koncentrāciju. Par notikušo sākts kriminālprocess.
Noskaidrots, ka pieķertais autovadītājs varētu būt labklājības ministrs Reinis Uzulnieks. Viņa amatpersonas deklarācijā norādīts, ka ministram pieder 2022. gada automašīna “Škoda Kodiaq”.