“Vai mēģināja pārvarēt 5% barjeru?” Soctīklos skarbi reaģē uz Uzulnieka braukšanu reibumā
Labklājības ministra Reiņa Uzulnieka (ZZS) iespējamā pieķeršana pie automašīnas stūres vairāk nekā trīs promiļu reibumā svētdien izraisījusi plašu rezonansi sociālajā tīklā “X”. Lietotāji neslēpj sašutumu par ministra rīcību, bet netrūkst arī skarbas ironijas un joku par “labklājību”, ministra amatu un gaidāmajām Saeimas vēlēšanām.
Jauns.lv jau vēstīja, ka sestdien, 12. septembrī, Ropažu novada Stopiņu pagastā pašvaldības policija apturēja automašīnas “Škoda” vadītāju, kurš bija sēdies pie stūres alkohola reibumā. Uz notikuma vietu izsaukta Valsts policija, un vadītāja izelpā konstatēta 3,09 promiļu alkohola koncentrācija. Par notikušo sākts kriminālprocess.
Noskaidrots, ka pieķertais šoferis varētu būt labklājības ministrs Reinis Uzulnieks. Viņa amatpersonas deklarācijā norādīts, ka ministram pieder 2022. gada “Škoda Kodiaq”.
Tikmēr sociālajā tīklā “X” ziņa par notikušo izraisījusi asu reakciju.
“Vai gadījumā arī nebija sajaucis policistu ar bārmeni un dzeramnaudu nemēģināja dot?” ironizēja kāds lietotājs.
Cits lakoniski rakstīja: “Brīdis, kad uzzini, kas bija labklājības ministrs.”
Īpaši populāri kļuvuši joki par pašu ministra pārstāvēto nozari. “Ak tad šitā tā labklājība izpaužas. Turpmāk tā ir jāsauc, ja?” rakstīja kāda “X” lietotāja, savukārt cits Uzulnieku nosauca par “īstu ministru no tautas”.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta bijušais vadītājs Roberts Fūrmanis notikušo sasaistīja ar tuvojošos vēlēšanu tēmu, vaicājot: “Vai Uzulnieks mēģināja pārvarēt 5% barjeru?”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Savukārt Armands Broks komentēja daudz nopietnāk: “Alkohols, alkohols, alkohols… Latvijas sērga.”
Arī vairāki citi komentētāji uzsvēra, ka jautājums nav tikai par politiķa reputāciju, bet gan par apdraudējumu citiem satiksmes dalībniekiem. “Kādai pārliecībai jābūt galvā, lai sēstos pie auto stūres 3,5 promiļu reibumā?” vaicāja žurnāliste Elita Veidemane.
“Paša atbildība: ja dzer, tad nebrauc!” uzsvēra žurnāliste Ilze Kuzmina.
Kāda cita lietotāja notikušo raksturoja kā “visatļautību”, norādot, ka, iespējams, cilvēki pie stūres reibumā sēžas arī tādēļ, ka cer netikt pieķerti.
Plašāku diskusiju izraisīja arī bijušā Valsts kancelejas direktora Jāņa Citskovska ieraksts. Viņš vērsa uzmanību uz Uzulnieka iepriekšējā dienā “Facebook” publicēto video, kurā ministrs kopā ar blogeri Piparu apmeklējis Sēlijas mājas kafejnīcas un alus darītavu.
Citskovskis jautāja, vai cilvēkiem, kuri redzējuši Uzulnieka stāvokli, nevajadzēja viņu atturēt no sēšanās pie stūres, vienlaikus pieļaujot, ka kāds, iespējams, par viņu arī ziņojis policijai.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Šāds skatījums gan izpelnījās asu pretreakciju. “Nav svarīgi, vai kāds tīši ziņoja. Paša atbildība: ja dzer, tad nebrauc!” norādīja Kuzmina, bet citi Citskovskim vaicāja, vai viņa ieraksts nav mēģinājums ministru aizstāvēt.
“Nu kāda vella pēc tev pie stūres jāsēžas? Kāda viņam alga? Atsauc kaut taksi no Rīgas,” rakstīja vēl kāds komentētājs.
Diskusijās uzmanība pievērsta arī Uzulnieka politiskajai nākotnei. Sabiedrisko attiecību speciālists Jurģis Liepnieks atgādināja, ka, lai arī politiķi var atsaukt no ministra amata un izslēgt no partijas, Uzulnieks joprojām ir ZZS Zemgales vēlēšanu sarakstā. “Var jau atsaukt no ministra un izslēgt no partijas, bet Saeimas vēlēšanās Uzulnieks vienalga ir un paliks ZZS Zemgales saraksta pirmais numurs,” rakstīja Liepnieks.
Savukārt citi vaicā, vai ZZS tagad pati aicinās vēlētājus par savu saraksta līderi nebalsot.
Politisko komunikāciju ironiski vērtēja arī kādreizējais Saeimas deputāts Māris Mičerevskis, kurš sprieda, ka publiska Uzulnieka atvainošanās un atkāpšanās, atzīstot savu vainu, partijai politiski būtu bijusi daudz veiksmīgāka rīcība.
Tikmēr advokāts Artūrs Zvejsalnieks notikušajā saskata plašāku problēmu. Viņš norādīja, ka publiskajā telpā ilgstoši izskan runas par augstas amatpersonas ieņemošiem politiķiem, kuriem ir problēmas ar alkoholu, un pauda šaubas, vai tik smags reibums varētu būt tikai vienreizējs gadījums.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jau vēstīts, ka ZZS valde svētdien ārkārtas sēdē nolēmusi Uzulnieku atsaukt no labklājības ministra amata. Tāpat nolemts viņu izslēgt no Latvijas Zemnieku savienības.