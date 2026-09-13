Kulbergs atlaiž Uzulnieku: “Ministrs un alkohols pie stūres ir totāla bezatbildība”
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) ir izdevis rīkojumu par Reiņa Uzulnieka (ZZS) atbrīvošanu no labklājības ministra pienākumu pildīšanas.
"Ministrs un alkohols pie stūres ir totāla bezatbildība, apdraudējums sabiedrībai," tviterī uzsver premjers.
Viņš izdevis rīkojumu atbrīvot Uzulnieku no labklājības ministra pienākumu pildīšanas. Savukārt par labklājības ministra pienākumu izpildītāju uz šīs valdības pilnvaru laiku ir iecelts Uldis Augulis (ZZS).
Kā apstiprināja Valsts policijā, sestdien, 12. septembrī, Ropažu novadā, Stopiņu pagastā Pašvaldības policija apturēja automašīnas "Škoda" vadītāju, kurš brauca reibumā.
Uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policija. Automašīnas "Škoda" vadītāja izelpā konstatēta 3,09 promiļu stipra alkohola koncentrācija.
Par notikušo Valsts policija sākusi kriminālprocesu.
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Kā liecina Uzulnieka amatpersonas deklarācija, viņam pieder 2022. gada izlaiduma automašīna "Škoda Kodiaq".
2022. gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles.
Krimināllikums par šādu noziegumu paredz brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem.