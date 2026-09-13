Gidons Krēmers, vijoles un tango – "Kremerata Baltica’" 2026. gada festivāla otrā diena
XXIII starptautiskā “Kremerata Baltica” festivāla otrajā dienā Dzintaru koncertzālē izskanēja kamermūzikas vakars, kura centrā bija Gidons Krēmers, vijoles skanējums un ...
FOTO: Dzintaros ar vērienu aizvada “Kremerata Baltica” jubilejas festivālu
Svētdien, 13. septembrī, Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē, noslēgsies 23. starptautiskais kamerorķestra “Kremerata Baltica” festivāls “Jubilate Vijolissimo”, kas vienlaikus ievada Gidona Krēmera 80. un “Kremerata Baltica” 30. jubilejas sezonu.
Festivāls Dzintaru koncertzālē norisinājās vairākas dienas, piedāvājot dažādas kamermūzikas programmas un pulcējot gan Latvijas, gan ārvalstu mūziķus.
Festivāla atklāšanas koncerts bija “Kremerata Baltica” veltījums Latvijas komponistiem un mūziķiem. Pie orķestra diriģenta pults pirmo reizi stājās Jurģis Cābulis, muzicējot kopā ar Gidonu Krēmeru.
Savukārt 12. septembra kamermūzikas programmas centrā bija “Kremerata Baltica” rezidējošā komponista Viktora Kisina daiļrade.
“Kremerata Baltica” 2026. gada festivāla “Jubilate Vijolissimo” atklāšana Dzintaros
XXIII starptautiskā “Kremerata Baltica” festivāla pirmajā dienā Dzintaru koncertzālē uz skatuves kāpa Gidons Krēmers un kamerorķestris “Kremerata Baltica”.
Viens no festivāla īpašajiem akcentiem bija programma “Tango fever”, kurā mūziķi pievērsās tango pasaulei.
Festivāla noslēguma koncerts gaidāms svētdien, 13. septembrī. Tajā kopā ar “Kremerata Baltica” uzstāsies pianists Reinis Zariņš un ierakstu kompānijas “Deutsche Grammophon”, kā arī BBC Jaunās paaudzes mākslinieks Jūliuss Asāls.
Šā gada festivāls vienlaikus iezīmē arī īpašas jubilejas sezonas sākumu – vijolniekam Gidonam Krēmeram apritēs 80 gadi, savukārt viņa dibinātais kamerorķestris “Kremerata Baltica” atzīmēs 30 gadu jubileju.