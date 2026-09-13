Labklājības ministrs Uzulnieks varētu būt pieķerts pie stūres 3,09 promiļu reibumā
Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS) varētu būt pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā.
Kā apstiprināja Valsts policijā, sestdien, 12. septembrī, Ropažu novadā, Stopiņu pagastā Pašvaldības policija apturēja automašīnas "Škoda" vadītāju, kurš brauca reibumā.
Uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policija. Automašīnas "Škoda" vadītāja izelpā konstatēta 3,09 promiļu stipra alkohola koncentrācija.
Par notikušo Valsts policija sākusi kriminālprocesu.
Kā liecina Uzulnieka amatpersonas deklarācija, viņam pieder 2022. gada izlaiduma automašīna "Škoda Kodiaq".
Kā teica ZZS sastāvā esošās Latvijas Zemnieku savienības priekšsēdētājs Viktors Valainis, lēmums par Uzulnieku bijis vienbalsīgs, jo politiskajam spēkam ir nulles tolerance pret šādiem gadījumiem.
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Vienlaikus viņš norādīja, ka Uzulnieks var kandidēt vēlēšanās un pats politiskais spēks to ietekmēt nevar.
ZZS plašāku informāciju sola sniegt pirmdien, 14. septembrī.
Uzulnieks ir ZZS vēlēšanu saraksta Zemgalē pirmais numurs šī gada oktobrī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās.
Viņš 2014. gadā kļuva par labklājības ministra Ulda Auguļa (ZZS) biroja vadītāju, bet vēlāk bija parlamentārais sekretārs Labklājības ministrijā.
Atkārtoti Uzulnieks parlamentārā sekretāra amatu šajā ministrijā ieņēma 2023. gadā, bet Evikas Siliņas (JV) vadītās valdības laikā 2025. gadā kūva par labklājības ministru no amata atsauktā Auguļa vietā.
2026. maijā Uzulnieks tika apstiprināts par labklājības ministru Andra Kulberga (AS) valdībā.