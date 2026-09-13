“Runājiet par saviem mīļajiem.” Ieva Taranda emocionāli uzrunā sabiedrību - jau 18 dienas nav ziņu par 33 Nepālas katastrofā pazudušajiem
Nepālā pazudušās Agneses Fūrmanes brāļasieva, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktore un māksliniece Ieva Taranda sociālajos tīklos publicējusi emocionālu vēstījumu, aicinot runāt par 33 bezvēsts pazudušajiem Latvijas cilvēkiem nevis kā par skaitli, bet kā par mīlētiem ģimenes locekļiem, draugiem un tuviniekiem.
“Runājiet par saviem mīļajiem. Runājiet skaļi, patiesi un ar mīlestību,” savu ierakstu sāk Taranda.
Viņa uzsver, ka aiz skaitļa “33” ir cilvēki ar savām ģimenēm, dzīvesstāstiem un tuviniekiem. “Šis stāsts par 33 Latvijas cilvēkiem, kurus skāra Nepālas plūdi, nav tikai skaitlis ziņās. Aiz katra vārda ir cilvēks. Kāda mamma, tētis, māsa, brālis, sieva, vīrs, draugs. Cilvēks ar savu smaidu, balsi, raksturu, sapņiem, jokiem un mīlestību,” raksta Taranda.
Viņa aicina pazudušo cilvēku tuviniekus un draugus dalīties atmiņās – stāstīt, ko viņi mīlējuši, par ko smējušies, kā palīdzējuši citiem un kādi bijuši ikdienā. “Tā mēs pasaulei stāstām nevis tikai par nelaimi Nepālā, bet par cilvēkiem, par viņu labo dabu, viņu dzīvi un to mīlestību, ko viņi ir devuši citiem,” uzsver Taranda.
Savā vēstījumā viņa mudina cilvēkus nekautrēties arī no emocijām: “Raudiet, ja nāk asaras. Pasmaidiet, kad atceraties ko skaistu. Runājiet. Atcerieties. Apskaujiet viens otru. Mīliet.”
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Ieraksta noslēgumā Taranda nosauc visu 33 bezvēsts pazudušo Latvijas cilvēku vārdus un aicina turpināt stāstīt viņu dzīvesstāstus. “Tāpēc runāsim par savējiem. Sauksim viņus vārdos. Stāstīsim viņu stāstus. Lai pasaule zina, cik ļoti viņi ir mīlēti,” viņa raksta.
Jau vēstīts, ka 26. augustā ledāja sabrukums izraisīja plašus ūdens un dubļu plūdus Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā. Katastrofas tuvumā atradās arī Latvijas ceļotāju grupa. Ārlietu ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka 33 Latvijas valstspiederīgie joprojām tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Ķīnas institūcijas apstiprinājušas, ka visi 33 atradušies Ķīnā, taču nav informācijas, vai viņi pēc tam šķērsojuši robežu un atgriezušies Nepālā.
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