Latvijā tēvi arvien aktīvāk iesaistās bērnu aprūpē - pabalsta izmantotāju skaits strauji audzis
Tēvu loma bērnu audzināšanā un ģimenes ikdienā kļūst arvien nozīmīgāka, un to apliecina arī pieaugošā tēvu iesaiste bērnu aprūpē, uzskata labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS).
Tēva dienu Latvijā kopš 2010. gada atzīmē septembra otrajā svētdienā.
Kā informē Labklājības ministrijā, tēvi Latvijā arvien vairāk iesaistās rūpēs par bērniem, tostarp izmanto ar bērna piedzimšanu un aprūpi saistītos atvaļinājumus un pabalstus.
Kopš 2023. gada katram no vecākiem ir paredzēta divus kalendāros mēnešus ilga vecāku pabalsta nenododamā daļa, kuru nevar izmantot otrs vecāks. To iespējams saņemt līdz bērna astoņu gadu vecuma sasniegšanai.
Tēvu skaits, kuri izmanto šo pabalsta daļu, ik gadu pieaug. Ja 2023. gadā to vidēji mēnesī izmantoja 122 vīrieši, tad 2024. gadā - 481, bet 2025. gadā - 734 vīrieši.
Savukārt paternitātes pabalstu par desmit darba dienu ilgu atvaļinājumu pērn saņēma 7475 vīrieši. Viņu vidējais vecums bija 34,4 gadi, bet pabalsta vidējais apmērs sasniedza 865,9 eiro. Paternitātes atvaļinājumu iespējams izmantot sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas. To var izmantot arī cita persona, kas nav bērna tēvs.
Pēdējos piecos gados pieaudzis arī to tēvu skaits, kuri bērna saslimšanas gadījumā paliek mājās un kopj bērnu. Tomēr visbiežāk to joprojām dara mātes - 2025. gadā starp slima bērna kopšanai paredzētā pabalsta saņēmējiem 66% bija sievietes un 34% - vīrieši.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
LM Tēva dienā aktualizē arī tēva lomu adopcijā un ārpusģimenes aprūpē. Kampaņā "Dāvā bērniem mīlošu ģimeni" sabiedrība aicināta apzināties, cik nozīmīga bērna dzīvē ir klātesoša, atbildīga un mīloša tēva esamība.
Kampaņas mērķis ir veicināt izpratni par adopciju, mazināt stereotipus un mudināt vīriešus apsvērt iespēju kļūt par adoptētājiem. Atspoguļojot adoptētāju tēvu pieredzi, ministrija vēlas parādīt, ka lēmums kļūt par tēvu adopcijas ceļā sniedz iespēju bērnam nodrošināt ģimenes sajūtu, drošību un mīlestību.
Uzulnieks uzsver, ka tēvi ir pelnījuši savu dienu - kā atzinību par atbildību, rūpēm un klātbūtni bērna dzīvē. Ministra ieskatā Tēva diena ir iespēja ne tikai pateikt paldies, bet arī atgādināt, cik būtiska bērna attīstībai ir aktīva abu vecāku iesaiste.
Kā ziņots, šodien Rīgā Tēva diena tiek svinēta ar dažādiem pasākumiem - koncertiem, meistarklasēm, radošajām darbnīcām, gājienu un citām ģimeniskām aktivitātēm.
Rīgas centrā 13. reizi notiek Latvijas Vecāku organizācijas rīkotais Tēva dienas gājiens un festivāls. Vērmanes dārzā līdz plkst. 16 ģimenes gaidīs koncerti, radošas, sportiskas un izzinošas aktivitātes. Šā gada koncerta galvenie mākslinieki būs humorroka grupa "Pirmais kurss", alternatīvās mūzikas grupa lieliem un maziem bērniem "Bikigrupa" un rokgrupa "Pienvedēja piedzīvojumi".