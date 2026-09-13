Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks.
Politika
Šodien 10:33
Papildināts:Šodien 11:16
ZZS atsauc Reini Uzulnieku no labklājības ministra amata un izslēdz no partijas
Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) ārkārtas valdes sēdē ir pieņēmusi lēmumu atsaukt Reini Uzulnieku no Labklājības ministra amata un izslēdz no partijas.
Plašāka informācija par pieņemto lēmumu tiks sniegta pirmdien, 14.septembrī, pēc ZZS valdes sēdes. Kā liecina LTV rīcībā esošā informācija, Uzulnieks no amata atsaukts, jo policija vakar viņu pieķērusi vadām automašīnu 3,5 promiļu alkohola reibumā.
Reinis Uzulnieks labklājības ministra amatā stājās 2025. gada 6. martā, kad Saeima viņu apstiprināja amatā pēc Evikas Siliņas valdības “restarta”.
Pirms tam Uzulnieks kopš 2023. gada bija Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs.