FOTO: "Rīgas satiksme” parāda, kā izskatījās 90. gados – sociālos tīklus sajūsmina darbinieku kolorītās iesaukas
Foto: "Rīgas satiksme"/"Facebook"
“Rīgas satiksme” dalās ar autentiskiem kadriem no 90. gadiem.
Sabiedrība

FOTO: "Rīgas satiksme” parāda, kā izskatījās 90. gados - sociālos tīklus sajūsmina darbinieku kolorītās iesaukas

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Uzņēmums “Rīgas satiksme” sociālajos tīklos dalījies ar nostalģisku ieskatu 90. gados, publicējot autentiskus tā laika kadrus.

FOTO: "Rīgas satiksme” parāda, kā izskatījās 90. g...

Ieraksts izpelnījies lielu atsaucību un savācis daudz “patīk” atzīmju.

Uzņēmums pie fotogrāfijām lakoniski raksta: “Mēs 90-tajos. Īsti skati no tiem laikiem, bez AI.”

Foto: Rīgas satiksme
Vecākais centrāldispečers/centrāldispečers darba vietā Brīvības ielā 191.
Vecākais centrāldispečers/centrāldispečers darba vietā Brīvības ielā 191.
Foto: "Rīgas satiksme"/"Facebook"
Ģimeņu dienās.
Ģimeņu dienās.

Īpašu uzmanību piesaistījis viens no kadriem, kurā redzami kolēģi pie Kaibalas. Fotogrāfijas aprakstā minētas arī visai kolorītas tā laika iesaukas – Čūska, Čiriks un Skranda.

Foto: Rīgas satiksme
Pie Kaibalas kolēģi ar visai sulīgām iesaukām - Čūska, Čiriks, Skranda.
Pie Kaibalas kolēģi ar visai sulīgām iesaukām - Čūska, Čiriks, Skranda.

Tieši šādas detaļas sociālo tīklu lietotājiem radījušas īpašu 90. gadu noskaņu – laiku, kad uzņēmumu ikdiena, darba vide un cilvēku savstarpējās attiecības tika iemūžinātas pavisam citādi nekā šodien.

Foto: Rīgas satiksme
Remontdarbnīcā.
Remontdarbnīcā.

“Rīgas satiksme” ir Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrība, kas nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus galvaspilsētā.

2025. gadā uzņēmumā vidēji strādāja 3351 darbinieks, bet tā autobusos, trolejbusos un tramvajos gada laikā pārvadāti 118,5 miljoni pasažieru. Uzņēmums apkalpoja 79 sabiedriskā transporta maršrutus.

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