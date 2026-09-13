FOTO: "Rīgas satiksme” parāda, kā izskatījās 90. gados - sociālos tīklus sajūsmina darbinieku kolorītās iesaukas
Uzņēmums “Rīgas satiksme” sociālajos tīklos dalījies ar nostalģisku ieskatu 90. gados, publicējot autentiskus tā laika kadrus.
Ieraksts izpelnījies lielu atsaucību un savācis daudz “patīk” atzīmju.
Uzņēmums pie fotogrāfijām lakoniski raksta: “Mēs 90-tajos. Īsti skati no tiem laikiem, bez AI.”
Īpašu uzmanību piesaistījis viens no kadriem, kurā redzami kolēģi pie Kaibalas. Fotogrāfijas aprakstā minētas arī visai kolorītas tā laika iesaukas – Čūska, Čiriks un Skranda.
Tieši šādas detaļas sociālo tīklu lietotājiem radījušas īpašu 90. gadu noskaņu – laiku, kad uzņēmumu ikdiena, darba vide un cilvēku savstarpējās attiecības tika iemūžinātas pavisam citādi nekā šodien.
“Rīgas satiksme” ir Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrība, kas nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus galvaspilsētā.
2025. gadā uzņēmumā vidēji strādāja 3351 darbinieks, bet tā autobusos, trolejbusos un tramvajos gada laikā pārvadāti 118,5 miljoni pasažieru. Uzņēmums apkalpoja 79 sabiedriskā transporta maršrutus.