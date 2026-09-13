Divi cilvēki sestdien mežā zaudē orientēšanos; palīgā steidzas glābēji.
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Šodien 09:47
Divi cilvēki apmaldās mežā - glābēji viņus atrod ar skaņas signālu
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki sestdien, 12. septembrī, palīdzēja no meža izkļūt diviem cilvēkiem, informēja VUGD.
Trijos pēcpusdienā palīdzība bija nepieciešama Kuldīgas novada Rendas pagastā, savukārt pusdeviņos vakarā - Talsu novada Ģibuļu pagastā.
Abos gadījumos, izmantojot VUGD automašīnas skaņas signālu, cilvēki tika atrasti un izvesti no meža.
VUGD aicina iedzīvotājus, dodoties uz mežu, ņemt līdzi uzlādētu mobilo tālruni un, ja iespējams, neiet uz mežu vienatnē.
Saprotot, ka paša spēkiem nav iespējams izkļūt no meža, nekavējoties jāzvana glābējiem pa tālruni 112 un jānosauc pēc iespējas konkrētāki orientieri, kurā vietā ieiets mežā, cik ilgi tur jau būts un citi.