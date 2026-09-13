Rīgā šodien gaidāms vērienīgs Tēva dienas gājiens un koncerti
Šodien, godinot tēva lomu ģimenē, ar dažādiem pasākumiem - koncertiem, meistarklasēm, radošajām darbnīcām, gājienu un citām ģimeniskām aktivitātēm - Rīgā tiks svinēta Tēva diena, informēja pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļā.
Rīgas centrā 13. reizi notiks Latvijas Vecāku organizācijas rīkotais Tēva dienas gājiens un festivāls. Tēva dienas gājiens plkst. 12 sāksies pie Brīvības pieminekļa un noslēgsies Vērmanes dārzā, kur līdz plkst. 16 ģimenes gaidīs koncerti, radošas, sportiskas un izzinošas aktivitātes. Šā gada koncerta galvenie mākslinieki būs humorroka grupa "Pirmais kurss", alternatīvās mūzikas grupa lieliem un maziem bērniem "Bikigrupa" un rokgrupa "Pienvedēja piedzīvojumi".
Pulcēšanās Tēva dienas gājienam pie Brīvības pieminekļa sāksies plkst. 11. Pulcēšanās laikā Brīvības laukumā notiks arī Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Štāba bataljona valsts aizsardzības dienesta karavīru iesvētības goda sargu kārtā. Muzicēs Jānis Aišpurs, Zemessardzes deju ansamblis "Bramaņi", Zemessardzes koris "Stars", Zemessardzes orķestris un jauktais koris "Lins".
Plkst. 12 sāksies tradicionālais Tēva dienas gājiens, kas no Brīvības pieminekļa dosies pa Brīvības ielu līdz Vērmanes dārzam. Gājienam aicinātas pievienoties ģimenes ar bērniem, tēti, topošie vecāki, vecvecāki, draugu kompānijas, darba kolektīvi un ikviens, kurš vēlas kopīgi svinēt Tēva dienu.
Kultūrvietas "M/darbnīca" telpās, terasē un pagalmā A. Briāna ielā 9 jau no plkst. 11 līdz plkst. 22 biedrība "Kreatīvās attīstības telpa" aicina uz pasākumu, kur satiksies radošums, kustība un tēva spēks. Šī diena būs veltīta kopā būšanai un tēva nozīmei bērna dzīvē.
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Programmā paredzēta DJ Eduarda Švāna Tēvu dienas mūzikas izlase, atrakcijas Briāna pagalmā, improvizācijas "Jazz for Kids" ar Sebru ģimeni, tēvu jam sesija. Plkst. 17 muzicēs "City Jazz Riga bigband" Kārļa Vanaga vadībā, vakara noslēgumā plkst. 18 uzstāsies "Pērkons".
Rīdzinieki un pilsētas viesi dodas krāšņā Tēva dienas gājienā
Šodien, 8.septembrī, Rīgā notiek Tēva dienas gājiens un festivāls, ko jau vienpadsmito reizi rīko vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv”. Tēviem veltītie svētki ...