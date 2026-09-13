Degvielas cenu kāpums sit pa NMPD budžetu - dienestam vajag vēl 578 tūkstošus eiro
Saistībā ar būtisku degvielas sadārdzinājumu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD) degvielas izdevumu apmaksāšanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem plānots piešķirt 578 307 eiro, liecina Veselības ministrijas (VM) rīkojuma projekts.
NMPD degvielai 2026. gada budžetā paredzēti 2 237 366 eiro. Līdz 21. augustam dienesta faktiskie izdevumi par degvielu sasnieguši 1 816 823 eiro. Papildu finansējums nepieciešams, lai NMPD varētu nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību pirmsslimnīcas posmā līdzšinējā līmenī visa gada garumā.
VM norāda, ka ģeopolitisko notikumu ietekmē degvielas cenas ir būtiski pieaugušas. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem šī gada jūlijā dīzeļdegviela gada laikā sadārdzinājusies par 10%, savukārt benzīna cenas pieaugušas par 11,3%.
Rīkojuma projekts nodots saskaņošanai līdz 14. septembrim, un par to vēl būs jālemj valdībai.
NMPD šogad aprīlī norādīja, ka straujais degvielas cenu kāpums var radīt nopietnus izaicinājumus dienesta operatīvajai darbībai gada nogalē, jo pie dīzeļdegvielas cenas divi eiro par litru dienesta budžetā veidojas 1,07 miljonu eiro deficīts.
NMPD aprīlī skaidroja, ka tā budžetā 2026. gadam degvielas iegādei plānoti 2,24 miljoni eiro, līdz ar to esošais finansējums būs pietiekams pirmsslimnīcas pakalpojumu nodrošināšanai līdz septembrim.