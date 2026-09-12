Pasaules operas zvaigznes Asmikas Grigorjanas cienītāji dodas uz Kongresu namu; 12.09.2026.
Viena no mūsdienu pieprasītākajām operdziedātājām Asmika Grigorjana 12. septembrī pirmo reizi uzstājās Rīgā kopā ar simfonisko orķestri. Vērienīgā solokoncerta programmā ...
Pasaulslavenās operdziedātājas Asmikas Grigorjanas cienītāji dodas uz Kongresu namu Rīgā. FOTO
Asmika Grigorjana – viena no mūsdienu pieprasītākajām operdziedātājām – 12. septembrī pirmo reizi uzstājās Rīgā kopā ar simfonisko orķestri. Vērienīgā solokoncerta programmā iekļautas spilgtākās no operu ārijām, kas viņai nesušas pasaules atzinību un slavu.
Asmika Grigorjana ir operas prīma ar reti sastopamu emocionālo spēku, atdevīgu un drosmīgu aktierspēli un absolūtu drāmas mākslas izjūtu. Šobrīd viņa ir viena no pasaules spožākajām zvaigznēm un uzstājas uz prestižākajām skatuvēm – no Zalcburgas festivāla līdz Metropoles operai, no Vīnes Valsts operas līdz Milānas "Teatro alla Scala" un Londonas "Royal Opera House".
2018. gadā, kad Asmika sensacionāli triumfēja Zalcburgā, starptautiskā prese rakstīja – ir dzimusi jauna pasaules mēroga zvaigzne! "The New York Times" izcēla viņas "elektrizējošo skatuves klātbūtni un nevainojamo dramatiskās patiesības izjūtu". Kopš tā laika katrs jauns iestudējums ar Grigorjanas līdzdalību kļūst par notikumu, ko pamana un augstu vērtē visa operas pasaule.
Šovasar Asmika Grigorjana atkal nonāca Zalcburgas festivāla starmešu gaismā, jo tieši tur pirmoreiz dziedāja titullomu Bizē operas "Karmena" jaunajā iestudējumā, - pirmizrāde notika 26. jūlijā uz Grosses Festspielhaus skatuves. Pats Zalcburgas festivāls Grigorjanu dēvē par vienu no izcilākajām savas paaudzes dziedošajām aktrisēm un pēdējo gadu festivāla galveno primadonnu.
Asmika dzimusi divu izcilu mākslinieku ģimenē – viņas tēvs bija slavenais armēņu tenors Gegams Grigorjans, māte ir lietuviešu soprāns Irēna Miļkevičūte – un teju uzaugusi Viļņas operas nama aizkulisēs, mūzikas un skatuves mākslas ieskauta.
Vecāki bija arī viņas pirmie skolotāji, kas topošajai zvaigznei iemācīja gan vokālās prasmes, gan mākslinieciskās domāšanas pamatus – dabisku balss skanējumu, cieņu pret vārdu un drosmi ļauties skatuves eksperimentiem. 22 gadu vecumā Asmika dzimtajā Viļņā nodziedāja Violetas lomu "Traviatā", bet drīz pēc tam parakstīja pirmo līgumu par darbu ārzemēs.
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Taču ceļš uz pasaules slavu nebija straujš kāpiens kalnup bez klupšanas akmeņiem un pārbaudījumiem. Par agrīnajiem panākumiem bija jāmaksā ar milzīgu darba slodzi, un pienāca brīdis, kad dziedātājai nācās faktiski no jauna veidot savu vokālo tehniku, lai viņas brīnišķīgā balss atgūtu brīvību, stabilitāti un pilnskanību. Bet tieši pēc šī pagrieziena punkta piedzima Asmika Grigorjana, kuru šodien pazīst pasaule, - tehniski nevainojama un dramatiski neatvairāma zvaigzne, kas uz skatuves neatzīst nedz melus, nedz kompromisus.
Grigorjana vairākkārt saņēmusi nozīmīgākos starptautiskos apbalvojumus. Viņa atzīta par vācu žurnāla Opernwelt Gada dziedātāju un šādu titulu saņēmusi arī no Opus Klassik žūrijas, kļuvusi par International Opera Awards laureāti (šo balvu nereti dēvē par "operas Oskaru"), kā arī saņēmusi Vācijas, Austrijas un Lietuvas teātra un mūzikas nozares augstākās balvas.
Dziedātājas repertuārā ir Pučīni, Verdi, Čaikovska, Štrausa, Dvoržāka un Vāgnera operu galvenās lomas. Asmikas atveidotās Čo-Čo-sana, Toska, Salome, Tatjana, Nāra, Lēdija Makbeta, Zenta un trīs Pučīni "Triptiha" varones ierakstītas starp pēdējo gadu spilgtākajām interpretācijām. Ar viņas unikālo skatuvisko dabu rēķinoties, izrādes veido režisori Romeo Kastelluči, Berijs Koskis, Dmitrijs Čerņakovs un Kšištofs Varļikovskis, savukārt mūsdienu izcilākie diriģenti aicina Grigorjanu piedalīties nozīmīgākajos projektos visā pasaulē.
Šo koncertu ar sevišķi siltām jūtām gaidīja arī Latvijas publika – mūsu melomāni Asmiku Grigorjanu atceras kopš laika, kad jaunā un daudzsološā lietuviete dziedāja Latvijas Nacionālajā operā, kuras mākslinieciskais vadītājs tobrīd bija Andrejs Žagars. Rīgā viņas repertuārā bija "Karmenas", "Dona Žuana", "Manonas Lesko" un "Triptiha" soprānu partijas, divreiz Asmika piedalījās Siguldas Opermūzikas svētku galā koncertos.
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Kopš tā laika viņas karjeras mērogs ir radikāli mainījies – tagad Asmikas Grigorjanas radošā ceļa pieturas punkti ir Ņujorka un Londona, Milāna un Vīne, Parīze, Zalcburga un Baireita, bet viņa pati kļuvusi par mākslinieci, kas nosaka jauniestudējumu raksturu un pat veselas mūzikas festivālu sezonas veidolu.