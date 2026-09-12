"Rimi" apsargs Jelgavā pa grīdu velk rokudzelžos saslēgtu vīrieti. Video izraisa ažiotāžu soctīklos
Sociālajā vietnē "Facebook" publicēts video, kurā "Rimi" veikala apsargs pa grīdu velk rokudzelžos saslēgtu vīrieti.
Video autors norāda, ka incidents noticis veikalā, kas atrodas "RAF Centrā" Jelgavā, taču nav zināms, kad tas noticis un kāda iemesla dēļ šis vīrietis tiek šādi "apstrādats".
Kamēr daļa komentētāju šausminās par apsarga brutalitāti, citi norāda, ka zādzības veikalos ir īsta sērga. "Tas kurš raksta, ka apsargi nepareizi rīkojās nekad nav strādājis veikalā. Tie zagļi ir neciešami un daudz. Vēl rupji nolamā, draud nosist utt. Labi ka ir apsargi, kas var kaut kā palīdzēt, bet ja nav un ir tikai pārdevējas sievietes? Pastrādājiet veikalā mēnesi un tad komentējiet," raksta kāda sieviete. "Interesanti cilvēki...aizstāv zagli. Ko Jūsu prāta bija jādara apsardzes darbiniekam, jānokrīt ceļos, jāpaglauda? Sanāk, ka zaglis drīkst zagt, jo tas ir veikals? Šodien zog veikalā, bet rīt jau pie kāda no Jums mājās," piebilst cita.