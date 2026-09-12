Publicēta jauna informācija par Vecrīgā bezvēsts pazudušo 22 gadus veco Norvēģijas pilsoni Sondre Schwemcke Lersbryggen
Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo, 2004. gadā dzimušo Norvēģijas pilsoni Sondre Schwemcke Lersbryggen. Pēdējo reizi viņš laika posmā no plkst. 02.00 līdz 06.00 manīts Vecrīgā.
Kā ziņo likumsargi, jaunais vīrietis 11. septembrī, ar tūristu grupu bija ieradies Rīgā, tomēr pēc atpūtas Vecrīgā viņš nepārnāca atpakaļ viesnīcā un šobrīd nav zināma viņa atrašanās vieta. Bezpeļņas organizācija "Bezvests.lv" norāda, ka pēdējo reizi viņš redzēts naktī no piektdienas, 11. septembra, uz sestdienu, 12. septembri aptuveni no plkst. 02.00 līdz 06.00 Vecrīgā, iespējams, Peldu ielas un tai piegulošo ielu apkārtnē. Kopš tā laika viņa atrašanās vieta nav zināma.
"Lūdzam uzmanīgi aplūkot fotogrāfiju. Iespējams, kāds šo jaunieti redzēja tajā naktī Vecrīgā, sarunājās ar viņu, pamanīja, kurā virzienā viņš devās, vai redzēja viņu iekāpjam taksometrā, automašīnā vai sabiedriskajā transportā," aicina Bezvests.lv
"Īpaši aicinām atsaukties cilvēkus, kuri naktī no 11. uz 12. septembri aptuveni no plkst. 02.00 līdz 06.00 atradās Peldu ielas un tuvāko ielu apkārtnē. Ja jums ir saglabājušās fotogrāfijas vai video, kas šajā laikā uzņemti Vecrīgā, lūdzam tos pārskatīt — iespējams, viņš nejauši ir nonācis kadrā," lūdz organizācija.
Vīrietis ir aptuveni 190 cm garš, sportiskas miesasbūves, un viņa svars ir ap 90 kg. Viņam ir brūni, gari mati, tumšas acis. Pazušanas brīdī bija ģērbies pelēkā džemperī, tumšās biksēs un baltos apavos.
Jebkura, pat šķietami nenozīmīga informācija var būt svarīga meklēšanā. Ja esat redzējuši Sondre pēc norādītā laika vai zināt, kur viņš varētu atrasties, lūdzam informēt policiju, zvanot pa tālruni 112, vai sazināties ar BEZVESTS.LV.