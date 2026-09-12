Sondre Schwemcke Lersbryggen (foto: Valsts policija)
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Šodien 18:55
Meklē Vecrīgā pazudušo norvēģu tūristu Sondre Schwemcke Lersbryggen
Valsts policijas Rīgas Austrumu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 2004. gadā dzimušo Norvēģijas pilsoni Sondre Schwemcke Lersbryggen, kurš vakar, 11. septembrī, ar tūristu grupu bija ieradies Rīgā, pēdējo reizi redzēts vakar naktī ap pulksten 23.00 – 00.00 Vecrīgā.
Sondre Schwemcke Lersbryggen (foto: Valsts policija)
Vīrietis neieradās atpakaļ viesnīcā un šobrīd nav zināma viņa atrašanās vieta.
Pazīmes: augums 190 cm, sportiskas miesas būves, brūni, pagari mati, tumšas acis. Bija ģērbies pelēkā džemperī, tumšās biksēs un kājas baltas kurpes.
Aicinām aplūkot jaunieša attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.