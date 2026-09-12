KNAB meklē slepenos operatīvos darbiniekus, iesākumam sola 2000 eiro atalgojumu
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) aicina pieteikties darbā uz slepeno operatīvo darbinieku vakancēm, solot 2000 eiro atalgojumu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā, pavēstīja KNAB.
Šī amata pienākumos primāri ietilpst informācijas vākšana un analīze, kā arī Operatīvās darbības likumā noteikto operatīvo pasākumu īstenošana, lai fiksētu informāciju, kas vēlāk var tikt izmantota kriminālprocesā.
Tas ietver, piemēram, personu izsekošanu un novērošanu vai sarunu noklausīšanos. Operatīvais darbinieks ir atbildīgs arī par iespējamo noziedzīgo nodarījumu dalībnieku loka un ar tiem saistīto kontaktu noskaidrošanu, kā arī iegūtās informācijas apkopošanu un sagatavošanu turpmākai izmeklēšanai.
Bieži valda mīts, ka operatīvais darbinieks tikai sēž krūmos ar binokli, vērojot iespējamos korumpantus. Patiesībā operatīvais darbinieks daļu darba laika pavada gan savā kabinetā, rūpīgi analizējot informāciju, liekot kopā "puzli" par iespējamā nozieguma būtību, kā arī sagatavojot atskaites un citu procesuālo dokumentāciju, gan ārpus biroja, īstenojot operatīvos pasākumus, klāsta KNAB. Darba specifika un uzdevumu proporcija ir atkarīga no dažādiem faktoriem, tostarp lietas sarežģītības, iesaistīto personu atrašanās vietas.
Operatīvā darbinieka amats paredz stingru normatīvo aktu un iekšējo procedūru ievērošanu. Tā būtība saistīta ar paaugstinātu konfidencialitāti un atbildību, tādēļ pastāv noteikti ierobežojumi gan darba laikā, gan ārpus tā. Ikdienā tas nozīmē īpašu piesardzību publiskajā komunikācijā, tostarp sociālajos tīklos.
Operatīvajam darbiniekam jāizvairās no jebkādas informācijas izpaušanas, kas varētu tieši vai netieši atklāt viņa profesionālo darbību, kontaktus vai darba vidi. Tāpat stingri jāievēro konfidencialitāte attiecībā uz kolēģiem, darbā izmantotajām metodēm un citu dienesta informāciju.
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Operatīvais darbinieks tāpat kā ikviens cits KNAB nodarbinātais nedrīkst būt saistīts ar politiskajām organizācijām, piedalīties politiskajās aktivitātēs vai publiski paust politisku nostāju. Vienīgais pieļaujamais izņēmums ir pilsoņa pienākuma izpilde, piedaloties vēlēšanās un balsojot. Iestādes darbs prasa absolūtu neitralitāti, uzsver birojs.
Starp obligātajām prasībām operatīvā darbinieka amatam ir nevainojama reputācija, atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" prasībām, augstākā izglītība, kā arī teicamas latviešu valodas zināšanas. Papildu priekšrocība ir zināšanas tiesību pamatos, īpaši krimināltiesībās. Darbs būs ievērojami efektīvāks, ja personai būs arī izpratne par psiholoģiju, kriminoloģiju un datu aizsardzību, kā arī pieredze digitālo rīku izmantošanā un svešvalodu zināšanas, klāsta KNAB.
Pretendentiem jāpiesakās līdz 30. oktobrim. Līdz 2024. gadam KNAB, līdzīgi kā citas tiesībaizsardzības iestādes, personas operatīvajam darbam rekrutēja, neizplatot informāciju publiski. Atklātu pieteikšanos uz operatīvā darbinieka amatu KNAB pirmo reizi izsludināja 2024. gadā.