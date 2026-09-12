Aleksandrs Barons saņem Dzejas dienu balvu oriģināldzejā par krājumu "Vientulības labirints"
Dzejas dienu balva oriģināldzejā šogad piešķirta Aleksandram Baronam par krājumu "Vientulības labirints", kuru izdevis apgāds "Neputns".
12. septembrī festivāla “Dzejas dienas 2026” pamatprogrammas noslēguma pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika pasniegtas festivāla “Dzejas dienas 2026” balvas par gada labāko dzejas un atdzejas krājumu un žurnāla “Domuzīme” Dzejas balva par izcilāko latviešu oriģināldzejas krājumu.
Dzejas dienu balva oriģināldzejā šogad piešķirta Aleksandram Baronam par krājumu “Vientulības labirints” (apgāds “Neputns”), Dzejas dienu balva atdzejā – Ievai Lešinskai par Šeimusa Hīnija krājuma “100 dzejoļi” (apgāds “Neputns”) atdzejojumu. Savukārt žurnāla “Domuzīme” Dzejas balva – Lāsmai Oltei par krājumu “jums gaisma netraucē?” (apgāds “Neputns”).
“Aleksandrs Barons ar dauzonību un duku savā pirmajā krājumā iepazīstina ar izstrādātu lirisko Es, daudzveidīgu tekstuālu slāņainumu un ekspresīvu liriku. Barona varonis ir tipisks dzejnieks, tāds kurš mīl un tāds kuram sāp. Taču, it kā par spīti, it kā pateicoties tam, valodā bagātais un tēlainais dzejnieks nebaidās atzīties savā vēlmē gūt atzinību, sapratni un tuvību,” saka dzejniece Māra Ulme.
Kā vēsta apgāds, 1997. gadā dzimušais Aleksandrs Barons ir dzejnieks, mūziķis, dramaturgs. Pirmā publikācija 2015. gadā interneta portālā “Satori”. Kopš 2015. gada sniedz koncertus dažādās grupās un piedalās dzejas lasījumos, kopš 2020. gada uzstājas arī kā solo mūziķis, izpildot laikmetīgo folkmūziku. 2025. gadā sācis strādāt pie izrādēm kā dramaturgs un libreta autors Dailes teātrī (“Runcis zābakos”, rež. Mārtiņš Meiers), Liepājas teātrī (“Vientuļākā aita pasaulē”, rež. Nellija Spūle) un Dirty Deal Teatro (“Tā ir mūsu kauna vaina”, rež. Elīza Dombrovska). Aktīvs Latvijas pagrīdes mūzikas kopainas dalībnieks. 2022. gadā iznācis soloalbums “tīra patiesība”. Kopš 2017. gada vada mūzikas ierakstu un mēģinājumu studiju “Barona buduārs”, kurā darbojušies tādi izpildītāji kā “Alejas”, Juris Simanovičs, Keitija Bārbale u. c.
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“Šeimusa Hīnija dzeja no atdzejotāja prasa rūpīgu pētniecisko darbu, jo tas saistās ar Īrijas savdabīgo dabu, tradīcijām, dažādām atsaucēm uz vēsturiskiem notikumiem un literārajiem tekstiem. Ne mazāk svarīgs Hīnijam dzejā ir savdabīgais skanējums un valodas muzikalitāte. Ieva Lešinska savā lieliskajā atdzejojumā ir spējusi saglabāt gan semantisko, gan intonatīvo, gan arī fonētisko aspektu, izmantojot onomatopoētiku, aliterācijas un asonanses. Tādējādi lasītājs ir ieguvis grāmatu, kura viņam atklās jaunu un īpašu dzejas pieredzi,” uzsver dzejnieks un atdzejotājs Guntars Godiņš.
“Izlasot Lāsmas Oltes krājumu jums gaisma netraucē? rodas jautājums – vai jums, 3K (Kinder, Küche, Kirche) un 3D (Dievs, daba, darbs), šī gaisma netraucē? Tā nāk kā “apdullinoši spoža spole” un, izgaismojot putekļus, tos arī notrauc. Jo – sieviete, bērns, māte, virtuve, seksualitāte, tradīcija, skaistie dabas skati – vai šie vārdi nav kaitinoši smagi? Lāsma tos izjauc kā lego klucīšus un saliek no jauna. Jā, spēlējoties. Tā, lai “kāsī rindojas spārnotas sievietes”. Un man gribas ne tikai ar skatienu pavadīt, bet turēties līdzi,” atzīst “Domuzīmes” Dzejas balvas žūrijas dalībniece rakstniece Andra Manfelde.
Par Dzejas dienu balvu
Dzejas dienu balva ir apbalvojums, ko Latvijas Rakstnieku savienība piešķir gada labākajiem dzejas un atdzejas krājumiem. Šogad Dzejas dienu balvai tika pieteiktas 29 grāmatas – 17 oriģināldzejas krājumi un 12 atdzejas krājumi. Dzejas nominācijā balvai tika izvirzīti: Aleksandrs Barons par krājumu “Vientulības labirints” (apgāds “Neputns”), Elīna Vendija Rībena par krājumu “Piena mugurkauls” (izdevniecība “Strāva”), Agnese Rutkēviča par krājumu “Vientulības drošības noteikumi”(izdevniecība “Aminori”) un Kārlis Vērdiņš par krājumu “Nekas” (apgāds “Neputns”). Atdzejas nominācijā izvirzīti: Raimonds Ķirķis par Forūgas Farohzādas grāmatas “Atdzimusi” (apgāds “Neputns”) atdzejojumu un Ieva Lešinska par Šeimusa Hīnija krājuma “100 dzejoļi” (apgāds “Neputns”) atdzejojumu. Dzejas dienu balvai pieteiktos darbus vērtēja un nominācijas izvirzīja dzejnieks un atdzejotājs Guntars Godiņš, dzejniece Māra Ulme, dzejniece Ērika Bērziņa un rakstniece Kristīne Ilziņa.
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Par žurnāla “Domuzīme” Dzejas balvu
Žurnāls “Domuzīme” Dzejas balvu piešķir kopš 2021. gada. Šogad balvai tika pieteikti 12 krājumi, no kuriem nominēti tika trīs – Sintijas Kampānes-Štelmaheres krājums “dārzs” (žurnāla “Punctum” atbalsta biedrība), Lāsmas Oltes “jums gaisma netraucē?” (apgāds “Neputns”) un Ivara Šteinberga “Lielais sprādziens” (žurnāla “Punctum” atbalsta biedrība). 2026. gada balvas žūrija – Ingmāra Balode, Rudīte Kalpiņa, Andra Manfelde, Jānis Tomašs. Žurnāla “Domuzīme” Dzejas balvas simbols ir rotu mākslinieces Unas Mikudas darinātā sudraba piespraude lappuses formā, uz kuras attēlots asteres zieds un apzeltīta domuzīme.
Starptautiskais dzejas festivāls Dzejas dienas 2026 ar moto “Dzeja dzied!” šogad norisinājās no 28. augusta līdz 12. septembrim. Ar Dzejas balvu pasniegšanu noslēdzās festivāla šī gada pamatprogramma, bet dzejas pasākumi vēl turpināsies un līdz oktobra sākumam visā Latvijā būs iespēja tikties ar dzejniekiem un iepazīt dzeju.