Ukraiņu organizēta Pateicības dienu Latvijai pie Brīvības pieminekļa
Pie Brīvības pieminekļa tiek atzīmēta ukraiņu sabiedriskā inicatīva Pateicības diena Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu.
Ukraiņi pie Brīvības pieminekļa ar 22 metrus garu plakātu saka paldies Latvijai par patvērumu un atbalstu
Sestdien pie Brīvības pieminekļa, atzīmējot ukraiņu sabiedrisko iniciatīvu "Pateicības diena Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu", bija pulcējušies kopumā apmēram 200 cilvēku.
Ukraiņu kopienas pārstāvji bija sagatavojuši 22 metrus garu plakātu ar vēstījumu "No sirds uz sirdi:" Paldies Latvija!" 2026".
Daudzi sanākušie bija ieradušies ar saulespuķēm, kas ir Ukrainas nacionālais zieds, savukārt vīrieši bija ģērbušies ukraiņu nacionālajos kreklos jeb višivankās.
Pasākuma uzrunās no ukraiņiem izskanēja pateicība Latvijas tautai, kā arī ikvienam par sniegto atbalstu. Tāpat uzrunās tika uzsvērta brīvības nozīme. Ukraiņi diriģenta Inta Teterovska vadībā kā pateicību nodziedāja Latvijas valsts himnu.
Aptuveni stundu ilgušajā pasākumā klātesošie ar klusuma brīdi pieminēja karā kritušos aizstāvjus un ikvienu, kurš zaudējis dzīvību Krievijas agresijas dēļ.
Viens no galvenajiem Pateicības dienas simboliem ir "Sirsnīgas pateicības sertifikāts". Ukraiņi to aizpildīs latviešu valodā, ierakstīs konkrēta cilvēka vārdu vai organizācijas nosaukumu un pievienos personīgos pateicības vārdus. Līdz 2026. gada 17. novembrim Latvijas mēroga akcijas "No sirds uz sirdi" ietvaros ukraiņi šos sertifikātus visā Latvijā pasniegs cilvēkiem un organizācijām, kas ir palīdzējuši vai joprojām palīdz ukraiņiem un Ukrainai.
Pirmos sertifikātus šodien pasniedza Teterovskim, Eiropas Parlamenta deputātam, "Twitter konvoja" iniciatīvas aizsācējam Reinim Pozņakam (AS) un citiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pateicības dienas iniciators ir Latvijā dzīvojošo ukraiņu sabiedriskā iniciatīvas grupa "Спів-і-Праця".