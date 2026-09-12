Sestdien notiks visas plānotās Jaunā Rīgas teātra izrādes
Sestdien notiks visas plānotās Jaunā Rīgas teātra (JRT) izrādes, liecina teātra mājaslapā publicētā informācija.
Jaunais Rīgas teātris vēsta, ka piektdien, 11. septembrī, izrādes tika atceltas, jo neskaidru iemeslu dēļ iedarbojās ugunsdzēsības trauksmes signalizācija un "ūdens aizkars" starp ēkas korpusiem. Patlaban ugunsdzēsības sistēma ir atjaunota darba kārtībā un novērsti bojājumi, kas ietekmēja izrāžu norisi, skatītāju apkalpošanu un drošību.
"Šovakar visas plānotās izrādes notiks," uzsver teātrī.
Tāpat teātrī informē, ka piektdien, 11. septembrī, atcelto izrāžu biļešu īpašnieki pirmdien, 14. septembrī, saņems informāciju par iespējām apmeklēt izrādi citā datumā vai saņemt atpakaļ naudu par iegādātajām biļetēm.
Vienlaikus JRT vēsta, ka turpinās vakardienas notikumu seku apzināšana. Ūdens padeves rezultātā ūdens nokļuva visās pirmā stāva telpās, kā arī pagrabstāvā esošajās noliktavās un tehniskajās telpās. Tāpēc vēl tiks izvērtēts nodarīto bojājumu apmērs. Tāpat turpinās notikušā apstākļu izpēte, lai noskaidrotu ugunsdzēsības signalizācijas iedarbošanās iemeslus un veiktu nepieciešamos pasākumus, lai šāda situācija nākotnē neatkārtotos.
Piektdienas, 11. septembra, vakarā JRT ugunsdzēsības trauksmes rezultātā applūda telpas. Trauksmes un appludināto telpu dēļ JRT nenotika trīs izrādes - divas tika atceltas, bet viena izrāde tika pārtraukta un skatītāji evakuēti.